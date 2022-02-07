邊境有望鬆綁！陳時中：考慮檢疫下修至10日　時間點曝

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今陳時中出席《寶島全世界》廣播節目，針對媒體《日經亞洲》日前發布1月「日經COVID復甦指數」，台灣的排名分數雖在100分中獲得82分高居第一，但在航空活動項目卻被扣了6分，陳說明，列入航空活動等評比，是希望防疫時社會支持、經濟也不可減少，「他有他的意義在」。
不過整體來講，陳時中指出，第一步會先從放寬資格做起，目前僅限持有我國護照與居留證民眾可以入境，商業與人道需求者採專案入境，未來可能會先從商務資格起放鬆，因為現今全世界鬆綁，若台灣持續不開放入境，經濟可能就會流失且難以挽回，「所以商務簽證我們是想要放寬」。
陳時中也透露，第二步會走向檢疫放鬆，「檢疫放鬆就要很考慮」，目前正與專家討論將現行檢疫14日考慮縮短至10日，以國內資料來看，檢疫10日內幾乎所有確診者都能檢出，少數無法檢出的確診者Ct值高，不具傳染力，因此會從檢疫天數在可控範圍內逐步解封，而特殊的商務、外交泡泡若要再縮短檢疫日期，就要配合相關管理。
陳時中進一步指出，新型變異株Omicron特性是發病快、傳播力高，以前確診者潛伏在社區，可能七日才會造成下一波傳染，但現在Omicron同樣七日內，可能已經造成三波傳染，不過Omicron能被檢出的時間較早，潛伏期短，只要因應快、檢查快，就能盡早檢出個案並進行匡列。
被問及何時會縮短檢疫期程，陳時中表示，目前暫時不會，春節過後至元宵節前還是要注意疫情動向，且元宵節人潮也會高度流通，要待元宵節後才會考慮，至於是否會改為「5+5」等方式，陳則提到，將來會配合一人一戶進行，現在已經有「7+7」方案，「7+3」大概是一定有的。
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