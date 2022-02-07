名家論壇》單厚之／如果黃郁婷不是中華隊

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爭議爆發後，黃郁婷曾以「運動不分國籍」回應，卻遭致更大的批評，質疑黃郁婷既然用中華台北出賽，就沒有資格講這樣的話。在鄉民的眼中，黃郁婷是因為國家給了機會，才能代表中華台北出賽，自然應該時刻注意國家利益。甚至有人以可口可樂代言人喝百事可樂來比擬。
鄉民從根本上認定，黃郁婷既然被稱為「國手」，代表長期受到國家栽培，今天的一切成就，都是納稅人的錢堆起來的。既然黃郁婷的成就花的是「我的錢」，我自然就有資格說三道四，痛斥黃郁婷的不是。但事實真的是這樣嗎？以台灣的體育環境，如果沒有家人的長期投入，真的有辦法養出一個滑冰國手嗎？
放眼世界的頂尖運動，無論國內外都經常可以看到頂尖選手因為職業生涯的考量，拒絕被徵召參加奧運的例子。對頂尖選手而言，自己的成功是天分、努力和各方條件交互作用的結果，如何延續運動生涯、經營職業生涯才是最重要的考量，至於為國爭光云云，不過是行有餘力的錦上添花而已。
但在鄉民的眼中，運動員只要披上了「國手」的外衣，就不再是獨立的個體、也不能作為獨立的個體，必須要國家利益放在個人利益、情緒之上，隨便一個「國家的主人」都比國手來得更高尚，不高興就可以上去踹一腳。如果丟了國家的臉面，最好就像網路傳聞的北韓選手，直接送去勞改，一輩子不能翻身。
黃郁婷2011年曾站上蔡英文選總統的造勢台，還送上世運金牌表達力挺之意。但如今發生這件事之後，綠營支持者立刻質疑黃郁婷必然是「變節」，屈服於人民幣。甚至連跟另外兩名國手錄影希望北京的網友為他們加油打氣、祝福「兩岸三第同胞」新年快樂，都成了大逆不道的罪行。
黃郁婷在冬奧時刻PO出身穿中國隊服的練習影片，當然有政治敏感度不足之處，但她並非在正式場合穿上中國隊服，距離「喪權辱國」四字相去何止十萬八千里。我們可以試想，如果黃郁婷不是中華隊的選手，而是任何歐美民主國家的選手，還會有人上綱上線，把事情當成「動搖國本」的大事看待嗎？
再退一步來說，今天究竟是中華台北需要黃郁婷這樣的選手，還是黃郁婷需要中華台北這塊招牌？黃郁婷是競速划輪1000公尺世界紀錄保持人，如果願意轉籍，相信一定會有國家張開雙手歡迎，但如果少了黃郁婷，台灣就少了一個可以進軍冬奧的國手。
以台灣的國家處境，能夠在國際場合被看見，不斷證明自己的存在，就是拓展了國際空間、增加了安全的保障。也正因為黃郁婷口中的「體育無國界」是普世價值（至少表面上是），「中華台北」才有機會可以一直站上國際的舞台。如今憤怒的鄉民，為了一個練習影片把國手當國賊，只為了出一口氣，把親痛仇快當成正義，不惜放棄中華台北在國際舞台亮相的機會，這到底是愛台灣、還是害台灣？
●作者：單厚之／資深媒體人
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