潮州火車站驚傳持刀性侵案！劫財又劫色 警12小時逮惡狼
屏東潮州火車站昨（6）日晚間發生一起持刀搶劫並企圖性侵女被害人的案件，1位男性嫌犯尾隨單獨運動的女子，自後持刀抵住被害人脖子，疑似企圖性侵並最終搶走女子身上近千元現金。警方接獲報案後火速於12小時內將嫌犯逮回，依性侵、強盜等罪嫌移送偵辦。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 18:02:01
據了解，嫌犯於6日晚間9點左右，在潮州火車站後站附近尾隨一位年約20歲的年輕運動女子，嫌犯趁四下無人，持刀從後抵住被害人脖子，企圖將其拖進草叢性侵。
幸好被害女子大力掙扎，最終嫌犯搶走被害女子身上近千元現金後逃逸。女子報案後仍驚魂未定，背後也遭嫌犯刀子劃傷，不過傷勢並不嚴重。
警方調閱附近監視器畫面，循線於今早9點左右將嫌犯逮回，依性侵、強盜等罪嫌移送偵辦，由於涉及性侵情節，警方對案情十分低調，只表示會全力釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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