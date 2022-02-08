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網推全台六大彩繪村！小鹿不倒翁超吸睛　文青農村賞花海

▲「鹿港桂花巷藝術村」讓人彷彿一秒飛日本，有著童趣彩繪牆面，現在還搭配可愛小鹿不倒翁花燈及鯉魚旗超吸睛。（圖／翻攝自鹿港桂花巷藝術村FB）
▲「鹿港桂花巷藝術村」讓人彷彿一秒飛日本，有著童趣彩繪牆面，現在還搭配可愛小鹿不倒翁花燈及鯉魚旗超吸睛。（圖／翻攝自鹿港桂花巷藝術村FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-08 15:49:54

農曆年節九天連假結束，想必很多人即使開工也很難收心，不想上班的心情，就從規劃下一次旅遊中獲得平衡吧！《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫，追蹤近一年內的「彩繪村」話題的網路聲量表現，幫大家盤點全台網友熱議的六大彩繪村，有如進入繪本魔幻世界的彩繪熱潮，悄悄蔓延全台，從北到南都有值得一訪的特色彩繪村，而且風格都不一樣。由日治昭和年間興建的官員宿舍改建，「鹿港桂花巷藝術村」讓人彷彿一秒飛日本，現在還有可愛的小鹿不倒翁及彩色風車海超吸睛。另外還有「坑口彩繪村」打造三合院及柑仔店的鄉村田園風，飄著桂花香的「關廟新光里彩繪村」，將浩瀚海洋世界躍上牆面的「好美里3D彩繪村」，以及充滿懷舊童玩的老眷村「永康彩繪眷村」、「彩虹眷村」等。

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在房子外牆或地上施展彩繪藝術，建築被揮灑上特色景緻，讓原本平凡無奇的空間或眷村，有了嶄新的面貌與風格，更有不少社區透過彩繪形式，營造出全新特色，吸引遊客前往拍照打卡，滿足大家一次造訪多種奇景的旅遊慾望，拍好拍滿。

▲彰化「鹿港桂花巷藝術村」有著濃濃日式風情，搭配年節小鹿不倒翁花燈超吸睛。（圖／翻攝自彰化旅遊網官方IG）
▲彰化「鹿港桂花巷藝術村」有著濃濃日式風情，搭配年節小鹿不倒翁花燈超吸睛。（圖／翻攝自彰化旅遊網官方IG）
近期以為在彰化的「鹿港桂花巷藝術村」最受關注，將日治昭和年間興建的官員宿舍，整修成一間間藝術工作坊，提供各類型藝術家進駐創作。近幾年每年都以不同的裝置，如糖果燈籠、彩色花車海吸引人潮前往，今年天空飄起鯉魚旗，並在路上設置許多小鹿不倒翁花燈，搭配木造房舍上的動植物插畫，充滿日式風情，好像一秒飛到日本，讓民眾大讚「好有過年氣氛」、「真的好可愛也好喜氣」。

網路聲量排名第二的「好美里3D彩繪村」位於嘉義布袋，由雲嘉南濱海國家風景區管理處，邀請藝術家曾進成老師繪製濱海風情，可以看到栩栩如生、悠遊於牆面的鯨魚及海龜等海洋生物，還有張著尖牙的鯊魚衝出牆面，或是摸摸可愛海豚，超萌。

結合鄉村田園風格的「坑口彩繪村」與「關廟新光里彩繪村」，則讓人親近大自然，尤其「坑口彩繪村」繪有都市人少見的農村生活，豐富的三合院、拉牛犁田、柑仔店等圖案，反射出農村生活的面貌，讓不少網友分享「真的很適合帶一家大小一起來走走逛逛」、「彩繪好有互動感，適合帶孩子來」。台南「關廟新光里彩繪村」則以質樸親切的鄉村路線，別有一番風味。

而「永康彩繪眷村」及「彩虹眷村」都是老眷村社區，幾乎是許多人最早認識的台中南屯「彩虹眷村」，以熱情又奔放的色彩著稱，天馬行空的童趣圖騰，繪滿房屋、矮牆、甚至大片地板，上下左右通通被手繪圖案給擁抱，彷彿真正走進繪本世界，造訪過的網友大推「彩虹眷村（彩繪）真的很俏皮有活力」。

台南「永康彩繪眷村」主題則圍繞在老榮民們的生活情景，畫出眷村孩子一起玩跳繩、踢毽子和玩彈珠的童年時光，勾起不少爸媽的兒時回憶，也讓帶有舊時軍旅印象的風格，在一片彩繪村中脫穎而出，有網友認為永康彩繪眷村的彩繪傳遞了在地文化的情感，「在這裡，似乎所有東西都有它的故事」。


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