網推全台六大彩繪村！小鹿不倒翁超吸睛　文青農村賞花海

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近期以為在彰化的「鹿港桂花巷藝術村」最受關注，將日治昭和年間興建的官員宿舍，整修成一間間藝術工作坊，提供各類型藝術家進駐創作。近幾年每年都以不同的裝置，如糖果燈籠、彩色花車海吸引人潮前往，今年天空飄起鯉魚旗，並在路上設置許多小鹿不倒翁花燈，搭配木造房舍上的動植物插畫，充滿日式風情，好像一秒飛到日本，讓民眾大讚「好有過年氣氛」、「真的好可愛也好喜氣」。
網路聲量排名第二的「好美里3D彩繪村」位於嘉義布袋，由雲嘉南濱海國家風景區管理處，邀請藝術家曾進成老師繪製濱海風情，可以看到栩栩如生、悠遊於牆面的鯨魚及海龜等海洋生物，還有張著尖牙的鯊魚衝出牆面，或是摸摸可愛海豚，超萌。
結合鄉村田園風格的「坑口彩繪村」與「關廟新光里彩繪村」，則讓人親近大自然，尤其「坑口彩繪村」繪有都市人少見的農村生活，豐富的三合院、拉牛犁田、柑仔店等圖案，反射出農村生活的面貌，讓不少網友分享「真的很適合帶一家大小一起來走走逛逛」、「彩繪好有互動感，適合帶孩子來」。台南「關廟新光里彩繪村」則以質樸親切的鄉村路線，別有一番風味。
而「永康彩繪眷村」及「彩虹眷村」都是老眷村社區，幾乎是許多人最早認識的台中南屯「彩虹眷村」，以熱情又奔放的色彩著稱，天馬行空的童趣圖騰，繪滿房屋、矮牆、甚至大片地板，上下左右通通被手繪圖案給擁抱，彷彿真正走進繪本世界，造訪過的網友大推「彩虹眷村（彩繪）真的很俏皮有活力」。
台南「永康彩繪眷村」主題則圍繞在老榮民們的生活情景，畫出眷村孩子一起玩跳繩、踢毽子和玩彈珠的童年時光，勾起不少爸媽的兒時回憶，也讓帶有舊時軍旅印象的風格，在一片彩繪村中脫穎而出，有網友認為永康彩繪眷村的彩繪傳遞了在地文化的情感，「在這裡，似乎所有東西都有它的故事」。