張菲隱居幕後「戶籍遷花蓮」 曾駕輕航機載費玉清出遊
70歲的「綜藝大哥大」張菲在主持界佔有一席之地，與吳宗憲、胡瓜和張小燕被合稱為「三王一后」。近日張菲的嫩媳翁馨儀因買到「情趣款」旗袍而登上新聞版面，掀起話題之餘，也讓粉絲憶起張菲，懷念他主持節目的身影。而２年未公開亮相的張菲過年前在台視60周年台慶接受台視專訪，招牌捲髮和鬍子依然讓人備感親切，幽默機智、反應靈敏依舊，綜藝天王不老也！
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-08 08:30:00
張菲入圍金鐘獎8次，以《龍兄虎弟》、《綜藝大哥大》拿下綜藝節目主持人獎，他2004年與黃品源搭檔主持的《綜藝大哥大》，收視、聲勢領先同業對手，只要錄製完成一集2小時的節目，主持費就高達30萬元，隨著收視率飆高，還可以領到90萬，價碼穩居台灣主持界龍頭。另外，張菲也於2018年主持《綜藝菲常讚》，不過由於節目收視表現未盡理想，至同年9月29日就被停播，宣布隱退演藝圈。
張菲的近況引發外界好奇，連續擔任鴻海集團尾牙主持人8年的他，每年酬勞價碼固定為台幣500萬元，最近一次是他於2020年與吳姍儒搭檔主持，當時他曾脫口已經把戶籍遷到花蓮，因為熱愛駕駛輕航機的他，自己的飛機場就在花蓮，也想享受清幽的生活。
事實上，張菲熱愛駕駛風帆、重型機車和輕航機，30歲開始就跟中華民國空軍退役飛官白全佐學習駕駛輕航機，2008年還以將近500萬元購入一架，而張菲取得單飛許可後，曾載弟弟費玉清、李愛綺和楊林等人出遊。張菲在台視60年台慶的專訪中，還特別公開他鮮少未對外曝光的收藏空間，收藏許多演藝圈好友的作品，有劉德華、鄧麗君的珍貴唱片、國際巨星艾薇兒親筆簽名的吉他，菲哥還重現《龍兄虎弟》開場的招牌動作「歡迎收看龍兄虎弟!」，勾起不少粉絲的回憶。