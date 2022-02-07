首波移工引進逾千人　下階段勞部將爭取2550檢疫床位

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除了防疫旅館外，集中檢疫床位也會適度開放，由指揮中心統一調度，如有床位可供移工使用，將由勞動部即時開放線上申請，雇主可隨時注意勞動部最新消息。蘇裕國表示，第二階段將努力向指揮中心爭取2550個集中檢疫床位供移工使用。此外，考量部分特定產業有其特殊性及必要性，經中央目的事業主管機關報請指揮中心同意，且經地方政府查核符合或等同防疫旅館之防疫標準後，可由該中央目的事業主管機關自行規劃集中管理移工防疫宿舍，屆時勞動部會與經濟部討論，並比照現行防疫旅館標準辦理。
針對移工檢疫及自主健康管理期間之膳宿及衍生交通費用，均應由雇主負擔，如雇主轉嫁給移工，就屬違反就業服務法相關規定，將由勞政機關依法論處。考量社福類移工雇主之經濟及照顧負擔，勞動部將補助檢疫及自主健康管理費用之50%，但最多不超過每人每日1,250 元。
先前菲律賓與我國談判移工引進時，菲律賓明確表示希望移工登機前檢疫費不要由移工承擔，蘇裕國表示，目前移工入境後檢疫費用均由雇主支付，至於入境前、移工於母國時的檢疫費，則讓雇主和移工自行協商誰來支付，並未硬性規定。
蘇裕國提醒，2月15日後入境之移工就不再適用積分制，若有雇主於第一階段登記申請移工入境，但因檢疫床位數量不夠或簽證日期排序等原因未得獲准者，可於2月15日後以新制重新上網登記。因應東南亞疫情未歇，勞動部也將視疫情情況滾動式調整移工引進措施，如有異動將由指揮中心公布。