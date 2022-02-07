不畏逆境力爭上游！單親新住民熱衷公益、教出臺大高材生
《四方報》報導，來自中國的新住民張艷君單親獨自撫養一對兒女，不僅走出人生低谷，更長期與移民署合作，服務與關懷新住民。她的女兒蕭依蘋剛通過特殊選才，成功錄取臺大會計系，成為新住民家庭之光，為表揚新住民子女傑出表現，嘉義縣服務站特別啟動行動服務列車，前往關懷及表揚張艷君母女。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-07 18:45:08
廣西師大畢業，在中國曾是中文老師的張艷君，來臺後從工廠作業員做起，憑藉努力升上管理職，在工作獲得成就之際，卻遭遇丈夫猝逝，讓她陷入人生低潮，不僅離開原來的工作，獨自承擔照顧公婆及患有先天性罕見疾病兒子的重擔，但她未被環境打敗，從擔任志工付出與回饋中重新站起。
張艷君不僅自行創業，做出家鄉味特色干貝醬，更以自身參加新女力加速器創業計畫經驗，與嘉義縣服務站合作，共同輔導嘉義縣、市新住民，參加創業加速器計畫競賽，獲得優異成績。女兒蕭依蘋除了功課一級棒外，也受到母親的影響，利用課餘投身公益，為其他弱勢的孩子服務，母女一起成為公益大使。
張艷君表示，她相當重視身教，家庭變故後曾受到許多人幫助，所以她不斷告訴子女2人要學會感恩，兒子雖然患有罕見疾病，需長期就醫，她會利用暑假帶著兒子環島送雞湯給長者喝。女兒也從國中開始，利用課餘時間在教會擔任課輔志工及參與不同機構的義賣活動。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，在逆境中成長的孩子特別能展現堅毅剛強的一面，見到張艷君女士女兒蕭依蘋同學平時不但在課業上力爭上游，申請獎學金減輕家計，現在錄取臺灣最高學府，創下嘉義高商創校以來的新紀錄，讓張艷君女士帶來滿滿的欣慰，也成為嘉義口耳相傳的新住民典範。