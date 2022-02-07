謝沛恩綁架戲情緒崩潰　是元介離別哭腫眼

是元介、謝沛恩客串衛視中文台《如果花知道》，飾演一對生離死別的情侶，談到印象最深刻的一場戲，謝沛恩說應該是被綁架戲，因為從影至今從未拍過，「記得只是在彩排還沒有開拍時，劇組工作人員先把我綁在椅子上，測試鏡頭位置，看待會兒要怎麼拍而已，當下的氛圍已經令人害怕，接著Re戲時，很自然不知不覺開始崩潰哭出來，因為覺得實在太真了，一下就進入到那個狀態之中。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-07 19:14:37
謝沛恩首次和是元介合作，飾演一對彼此深愛卻因為誤會、意外天人永隔的情侶，雖然只有合作短短兩天的時間，卻印象深刻，「是元介人很好相處、很容易開玩笑，在化妝間聊天時很快就熟稔起來，一點都不覺得尷尬陌生，加上我們兩個都累積不少演戲經驗，很快就進入飾演情侶的狀態。」兩人對戲起來就像打了一場好球，互相丟接情緒，加上這個單元有笑、有哭、有不捨、甚至有可怕的部分，但和好的演員對手合作，就像是玩得很開心的夥伴，合作起來非常愉快。
談到角色準備，是元介說：「這次的角色其實有很多面向跟自己有些雷同處，比如公眾人物無論心情多麼不好，都得要展現美好、快樂的一面。」比較困難的部分在於多層次的拿捏，「每場戲都如同天使跟惡魔在拉扯，一個不小心就會被看出內心，必須自我拉扯後，慢慢地釋放，故事的推進才讓觀眾看到他內心的惡魔。」很多場戲很過癮，宛如在角色中洗三溫暖。甚至有一天拍攝離別戲，也是發自內心的不捨，當天不知道流了多少淚，隔天眼睛腫了一整天。
相較於戲中深刻的「執念」詮釋，戲外兩人對於「執念」斷捨離，不約而同都有著正向的想法。謝沛恩說從小學開始她就懂得如何轉念，很容易往前走，就算是遇到挫折或不好的事情，就當作是一種學習的經驗；面對人，像是親人好友的離世，想念是一定會的，但因為美好的回憶都活在心中，即便不捨也能坦然面對。是元介則是大方分享過去的自己有很多執念，甚至懷疑自己、沒信心，後來發現，有些事當下是執念，是困擾，日子久了，反而是一種回憶，更是一種動力。