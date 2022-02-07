游錫堃提開放核食3條件　楊植斗：向蔡英文搖尾乞憐

傳行政院明將開放日本福島5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬與千葉）食品，相關議題引發外界關注。立法院長游錫堃今（7）日也表態，若符合國際標準、科學證據和民意等3要素，立法院應支持。對此， 國民黨副發言人楊植斗表示，游錫堃向總統蔡英文搖尾乞憐，降格為行政權下的立法局長，「能換來2024關愛眼神？」
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-07 19:19:58｜2022-02-07 19:20:37
針對核食開放消息，游錫堃今早表示，他沒有聽聞討論福島食品的任何決策，現在聽說的都是從媒體收到的訊息。但是，若福島食品進口有符合國際標準，有科學證據，再來當然民意也很重要，這三者必須併案考量，行政院在做決定時一定會考慮這三方面，立院站在監督的立場，任何政黨一定會盡到監督的責任，但如果三個條件都沒問題，立法院應該要支持。
對此，楊植斗指出，游錫堃最近動作頻頻，可能是不願讓2024賴清德專美於前，一下要回訪歐洲議會，一下又呼籲立院支持核食。但早在2018年人民就用779萬公投票拒絕核食，單論民意，這應該是最接近全民想法的一次，立法院又如何能支持？
楊植斗表示，以開放萊豬經驗來看，上次民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等人跑票，這次卻連立法院長親自跳下來，主動說要支持核食，民進黨內，恐怕再無跑票的良心。