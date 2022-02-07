成語蕎讓男友「大雪中罰站2小時」　穿女僕裝求原諒

《一袋女王》日前邀請黃小柔、李明川、林舒語、高伊玲及成語蕎上節目，分享自己曾經太過白目惹火人以及如何讓對方消火的私人招數。成語蕎透露自己為了幫室友慶生，讓男友情人節當天在雪中苦等她2個半小時，為了表示歉意，成語蕎精心打扮成女僕，才能順利挽回男友的心。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-07 19:57:04｜2022-02-07 20:01:01
成語蕎在日本留學期間，當時的男友訂了她想吃的日本料理餐廳，約她情人節中午共進大餐慶祝，而情人節前一天則是她的韓國室友生日，這位韓國女生很會喝酒，為了慶生，一群人在韓國餐廳大啖韓式料理以及大喝「砲彈酒」，還邊喝邊玩遊戲，輸的人得喝下一大碗的砲彈酒，當時滴酒不沾的成語蕎在幾碗砲彈酒就下肚後差點醉倒，為了讓室友喝得盡興，只能努力撐著，期間男友還傳訊息，提醒她別忘了隔天的情人節約會。
慶生結束勉強回到家的成語蕎，當晚整個人睡到不省人事，等她醒來看到手機有超多通男友打來的電話，定神一看才驚覺已經中午，趕緊傳訊息給男友說人在路上，接著趕緊換衣服，還花時間化妝跟打理髮型再出門。到了現場，男友一看到她是全妝出現，氣她明明已經遲到，還花時間打扮才來，自己卻在大雪中苦等她2個半小時，當場氣炸轉頭就要走，還說要跟她分手，在成語蕎哀求下，男友還是找了間餐廳跟她吃飯，但吃飯時男友氣還沒消，抱怨成語蕎太重視朋友，實在不想跟她在一起。成語蕎為了挽回這段感情，知道男友喜歡角色扮演的她，隔天立刻去買了一套女僕裝，還拜託男友的室友偷偷幫她開門，趁男友去上課的時候幫他打掃房間、整理衣服，等男友回家時再用精油幫他按摩，驚喜加上貼心服侍，才讓男友徹底氣消。