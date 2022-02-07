高雄港引水人確診風波　航港局一日發兩聲明澄清

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航港局表示，為確保引水人健康並避免形成防疫破口，自即日起已強化各國際商港與工業港之引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於8日前完成兩次PCR，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班，並自2月9日起，各港引水人均需持每週一次PCR及快篩證明始得登船。另於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，以確保引水人領航期間之安全，倘引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。
航港局亦將於各引水人完成領航作業後，詳細比對登船資料與領航紀錄，倘有未經檢查即登船之情形，依商港法加重裁罰，以避免再發生引水人染疫情事。
除了配合中央流行疫情指揮中心及高雄市政府，航港局表示，將要求引水人依相關防疫規定進行健康管控，並參考國際作法，盡可能避免與船員接觸並擴大與必要接觸船員之間距，同時要求引水人落實登船時之穿著安全防護裝備，以利引水人於保障自身安全下領航船舶，維持各國際商港與工業港正常運作。
針對部分引水人反映，引水人已遵守中央流行疫情指揮中心規定每周快篩一次，不需再至港區篩檢站完成PCR採檢，航港局強調，高雄市政府為傳染病防治法地方主管機關，依該法第七條規定，應實施有效預防措施，防止傳染病發生。為有效控制高雄地區疫情，經参加高雄市防疫專家會議商議，所有進入高雄港區人員，應限期完成PCR篩檢，否則不得進港、不得上工。
港務公司另已於1月25日公告，明確要求自1月26日起，港務公司人員將於各管制站檢查進入港區人員的篩檢情形，未完成第一次PCR篩檢或逾期未做第二次PCR篩檢人員，禁止進入港區不准上工，違反規定之行為人及所屬公司依法裁處。港公司並列冊通知行為人及所屬公司，未完成PCR篩檢禁止進入港區不准上工，對經通知仍未能配合篩檢人員造冊移請警察機關協助後續通聯追蹤。
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