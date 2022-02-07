超巨動物照斷層！85歲象龜重達272公斤 粉絲橫跨三代
美國密西根州賓德動物園Binder Park Zoo有一隻超巨大的亞達伯拉象龜「艾爾Al」，日前因為腳受傷，必須接受特殊治療，由於牠重達「600磅（272公斤）」，因此要替牠做電腦斷層掃描（CT）將會是一大考驗！
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 20:47:51
賓德動物園表示艾爾目前已經85歲，保育員在2018年就發現牠左前腳的骨骼受到感染，造成牠爬行緩慢，雖然當時已經解決，不過牠的腳趾甲部分的感染卻還是偶爾會復發，所以這幾年都必須追蹤，掃電腦斷層確認病況。由於園區內沒有這麼大型的電腦斷層掃描器能容納艾爾的身材，因此牠必須送到其他備有大型CT設備的地方幫忙檢查。
保育員表示，艾爾前兩次都長途跋涉到布魯克菲爾德動物園Brookfield Zoo做全身性的檢驗，不過日前牠只需要確認左前腳的感染部分即可，因此在2021年12月改前往密歇根州立大學獸醫學院檢查。只不過要移動一隻重達272公斤的象龜可不是一件容易的事，因此出動了多名保育員與獸醫合作，只見照片中艾爾的頭部與身體被固定住，只將左前腳伸進掃描器，一隻大塊頭就這樣乖乖地照電腦斷層！
雖然保育員得知艾爾的腳趾又再度感染，接下來又必須面對幾個月的治療，不過獸醫師表示只要好好照顧，艾爾一定能恢復健康。許多民眾得知後，都表示自己與家人、甚至祖父母都是從小看艾爾長大，紛紛對牠加油打氣，希望牠能趕快痊癒恢復健康呢！（編輯：陳珮瑜）