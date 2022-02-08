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5至11歲童打疫苗？醫分析兩派說法：這族群一定要

▲開業小兒科醫師林應然認為，兒童施打疫苗必須衡量利與弊，目前仍然充滿爭議，但建議年長者「一定要打疫苗」。（示意圖／取自unsplash）
▲開業小兒科醫師林應然認為，兒童施打疫苗必須衡量利與弊，目前仍然充滿爭議，但建議年長者「一定要打疫苗」。（示意圖／取自unsplash）

記者許若茵／台北報導

2022-02-08 11:20:33

面臨新型變異株Omicron高傳播力，國外開始批准5至11歲幼童接種新冠疫苗，開業小兒科醫師林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，兒童施打疫苗必須衡量利與弊，目前仍然充滿爭議，但建議年長者「一定要打疫苗」，才可預防重症與死亡。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，台灣幼兒園染疫孩童109人、國小以下染疫學童213人，總計約330人左右，遠低於國外疫情，因此5至11歲幼童接種疫苗是否利大於弊，還待專家研議。

林應然指出，5至11歲幼童是否接種疫苗有兩派討論，一派認為年輕族群若是確診新冠肺炎，通常症狀輕微或是無症狀，類似於一般感冒，且接種新冠疫苗後，可能產生心肌炎等副作用傷害身體，因此應思考打疫苗的目的何在，是否真有利益。

另外一派則認為，孩童並非單獨存在於社會中，也是傳染鏈的一員，即使孩童確診不會造成自身重大傷病，但仍會傳染給家中的老年人等，或是增加民眾染疫機會，若不讓孩童施打疫苗，群體免疫難以達成。

此外，林應然提到，除5至11歲幼童，連12至18歲青少年是否接種都還有許多爭議，有些國家因為擔憂青少年接種次劑心肌炎風險高，僅施打一劑新罐疫苗，因此就算是要仿效他國，要採取哪個國家政策也都充滿爭議。他認為，過往疫苗研發需經過五至十年確認無問題才會廣泛使用，但現在因應疫情，新冠疫苗僅研發一年就取得EUA（緊急使用授權），尚未經過長期研究，還不知未來會有何問題。

林應然預測，若是召集專家投票表決，可能贊成5至11歲幼童接種新冠疫苗者較多，但也會有反對意見存在，他坦言，對於幼童族群難以明確建議是否接種，不過「年紀越大越有需求」，長者接種疫苗副作用少，還能預防重症跟死亡，接種疫苗明顯利大於弊。「年紀大的人一定要接種疫苗，當年長族群都接種疫苗後，年輕族群打不打疫苗就沒太大關係，染疫也多是輕症，即使傳染給長者，但長者已接種疫苗也可預防重症與死亡，較無問題。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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