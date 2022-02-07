19歲正妹網紅懷孕染疫住院 病房「鼠群橫行」崩潰尖叫
19歲的馬來西亞網紅Jing En去年未婚懷孕，引起軒然大波，如今已經懷孕7個月，沒想到卻在初一（2月1日）時染疫，人正在醫院治療的她，近來在社群媒體上指控醫院環境不佳，竟然有老鼠亂竄還沒人有處理，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-07 21:46:38
Jing En在IG限時動態貼出影片，影片中可以看到老鼠橫行、亂竄，一下在外面，一下又跑進病房內，讓她崩潰表示：「我真的很想回家！換了睡的地方真的沒有更好，這邊根本是老鼠窩。」更不用說連睡覺都睡不安穩，睡到一半聽到有聲音，眼睛一張開竟是隻黑色大老鼠向她打招呼，她嚇得花容失色、尖叫出聲。
影片發布後，許多人傳訊息問她為何不換醫院或是去私人醫院，Jing En透露：「我一開始就是去私人醫院，私人醫院器材不全，我才被推薦來政府的，這裡真的是環境問題，護士和醫生服務都不差。」護士得知病房有老鼠後，也趕緊幫Jing En換了床位與新床，Jing En提到雖然很想回家，但因為染疫加上懷孕，只能繼續在醫院隔離、治療。
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