北京冬奧選手所需食量驚人　外籍教練抱怨供餐不足

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北京冬奧加拿大越野滑雪選手卓立德（Remi Drolet）便表示：「我每15到20分鐘就要吃東西，以確保我的肌肉肝醣盡可能充滿。也因為一直在進食，所以感覺時間一下就過去了。」
愛爾蘭越野滑雪選手韋斯特加德（Thomas Maloney Westgaard）也自曝一天要吃下7000卡路里，包括「很多盤義麵，還有甜點。我真的很喜歡布朗尼、義式奶酪和所有甜食，尤其是挪威巧克力。這讓我保持動力」。
越野滑雪選手要在零下低溫進行令人精疲力竭的競賽，需要攝取碳水化合物來補充能量。研究顯示，男性越野滑雪運動員平均一天進食量相當於20盤千層麵。
不只越野滑雪選手需要不斷攝取熱量，幾乎每個冬奧項目的選手都需要超大食量。德國隊高山滑雪教練史威格（Christian Schwaiger）指出，選手若在訓練和競賽期間進食量不夠，表現就會受到影響。
史威格抱怨北京冬奧高山滑雪比賽場地的食物供應不足，他說：「那根本不算供餐，沒有熱食，只有洋芋片、一些堅果和巧克力，其他什麼都沒有。這顯示出缺乏對競技運動的重視。」
前來北京參賽的美國隊則早有準備。他們自帶露營食物，例如只需熱水就能加熱的袋裝義麵，好讓選手體能維持在頂尖狀態。
有些因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而被隔離的選手，希望接下來採檢陰性後仍能出賽，他們也一直要求更多食物。
芬蘭冰上曲棍球隊教練賈羅能（Jukka Jalonen）便表示，隔離中的隊員安蒂拉（Marko Anttila）「沒有得到很好的伙食，而他非常高壯。他會希望在那裡能攝取更多能量以及有更好的伙食」。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110207