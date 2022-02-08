日本10年內勞動力將掉一成 智庫：2040年移工需求翻4倍
《四方報》報導，日本為高齡化社會、隨著人口逐漸老化，未來對外籍移工的勞力需求將增加。目前日本國內移工數量已經超過172萬人，據日本國際協力機構（JICA）研究指出，到2040年，日本將需要674萬名移工勞動力，才能達到政府訂定的經濟成長率標準。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-08 09:00:00
《路透社》報導，日本國際協力機構（JICA）指出，日本政府訂定的長期計畫樂觀預估2040年平均經濟成長率維持1.24%，若要達到此一目標，必須大幅提高外籍移工勞動人口至674萬人左右，這是現在日本移工人口的將近4倍。不過，這項數據將資本存量考慮進去，預設日本對自動化技術的投資將使資本存量以每年1%速度增長，一名研究人員表示，「如果沒有這些，日本2040年將需要2100萬移工來支撐經濟成長目標，這實際上是不可能達到的」。
因應少子化，日本人口總量在2008年達到高峰，之後開始逐年下降，到去年只剩1億2500萬人，勞動適齡人口萎縮速度則更快。該研究智庫指出，隨著日本持續高齡化發展，在未來10年內將失去10%國內勞動人口，未來勢必將越來越仰賴外籍移工。
目前，日本移工人口約172萬人，佔全國勞動力2.5%，以中國籍和越南籍為主；機構研究表示，未來20年間預計將看到較低收入國家如柬埔寨和緬甸移工以更快的速度前來日本。
作為全球第三大經濟體，日本民族高度單一化，導致移民議題在國內一直相當敏感。該機構表示，以日本現行的移民制度，移工人口將持續低於國內需求，日本遲早必須考慮放寬移工長期簽證限制，「未來國際上對勞動力輸入的競爭將越來越大，日本必須以更迫切的態度去討論接受外籍移工的問題」。此外，不少人也擔憂，疫情下日本對非國民祭出嚴格的邊境管制，將使日本失去對移工的吸引力。