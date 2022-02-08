多倫多大學春節紅包惹議！學生興奮打開 驚見冥紙氣炸
農曆春節是亞洲、特別是華人一年一度的重要節慶，除了山珍海味，紅包也是少不了的，但一不小心卻可能引發糾紛！加拿大知名的多倫多大學（The University of Toronto）近日就被爆料，宿舍提供給學生自取的新年紅包裡竟然有冥紙，被批根本是刻意觸人霉頭，雖然校方致歉並回收所有紅包，但事件已在網路上發酵。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-08 07:26:11
綜合《南華早報》、《多倫多星報》等外媒報導，多倫多大學的研究生宿舍，本月1日在門口放置了紅包，上面印有可愛的老虎圖案和「新年快樂」、「恭喜發財」等字樣，吸引了不少亞洲留學生和住宿生前來領取。然而，當學生打開紅包後，赫然發現裡面竟裝著2張面額為1萬元、用於供奉逝者的冥紙，上面還印有「天地銀行」、「Hell Bank Note」等字眼。
憤怒的學生將照片po上網，怒批校方此舉根本是對亞裔學生的嚴重冒犯，報導還指出，除了焚燒給往生者這項用途以外，冥紙有時也會被當成黑道恐嚇對手的工具。
宿舍管理方事後在寄給學生的郵件中表示，工作人員一開始都不知道冥紙及其背後的涵義，是出於無心之失，才會在門口的服務台放置了不合適的物品，希望為節日增添氣氛，等到發現時所有紅包都已被拿完了，強調此一舉動絕無惡意，也對犯下的錯誤深感抱歉。