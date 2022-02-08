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日籍傳教士奉獻臺灣逾40年　獲頒「馬偕計畫」永久居留證

▲移民署嘉義縣服務站林炳煌主任向加藤成教解釋馬偕計畫永久居留證內容。（圖／移民署）
▲移民署嘉義縣服務站林炳煌主任向加藤成教解釋馬偕計畫永久居留證內容。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-08 11:00:00

《四方報》報導，日本籍天理教傳教士加藤成教來臺宣教，連續奉獻臺灣社會超過40年，經移民署南區事務大隊嘉義縣服務站協助，提報申請「馬偕計畫」，近日順利通過衛生福利部審核，嘉義縣服務站特別前往嘉義縣水上鄉天理教山名佈道所，頒發外籍人士具特殊貢獻優惠的永久居留證，表揚並感謝他在臺長期貢獻。

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加藤成教於1980年來到臺灣居留，服務於天理教會開始在臺宣教，88年臺灣中部921地震發生，加藤成教與所屬的天理教會大力投入賑災工作，除了傳教佈道外，也持續投入社會公益事業。現在他擔任天理教東門教會會長，繼續主持教會事務，為臺灣社會服務。

加藤成教說，除了推廣教義教化人心外，他也持續投入慈善公益活動，希望能藉由關懷弱勢與宣教的服務，淨化人心讓社會更美好。非常感謝臺灣政府給予「馬偕計畫」永久居留證，讓他可享有搭乘國內大眾運輸工具的優惠與長照服務的服利與殊榮，謝謝臺灣人民的友善及政府的用心。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，馬偕計畫具有崇高及特殊的意義，係針對年滿65歲以上，在我國長期服務或具有特殊貢獻的外籍人士，提供大眾交通工具與文教育樂設施的優待。加藤先生在臺灣奉獻超過40年，把一生的青春的投注在這片土地上，獲准馬偕計畫永久居留是對長期奉獻外籍長者的實質照顧作為，服務站將持續協助對我國社會福利、醫療救助、宗教、教育、文化等領域長期服務貢獻的外籍長者申請馬偕計畫。

▲日籍加藤成教向移民署人員解說天理教歷史。（圖／移民署）
▲日籍加藤成教向移民署人員解說天理教歷史。（圖／移民署）
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