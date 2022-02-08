日籍傳教士奉獻臺灣逾40年 獲頒「馬偕計畫」永久居留證
《四方報》報導，日本籍天理教傳教士加藤成教來臺宣教，連續奉獻臺灣社會超過40年，經移民署南區事務大隊嘉義縣服務站協助，提報申請「馬偕計畫」，近日順利通過衛生福利部審核，嘉義縣服務站特別前往嘉義縣水上鄉天理教山名佈道所，頒發外籍人士具特殊貢獻優惠的永久居留證，表揚並感謝他在臺長期貢獻。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-08 11:00:00
加藤成教於1980年來到臺灣居留，服務於天理教會開始在臺宣教，88年臺灣中部921地震發生，加藤成教與所屬的天理教會大力投入賑災工作，除了傳教佈道外，也持續投入社會公益事業。現在他擔任天理教東門教會會長，繼續主持教會事務，為臺灣社會服務。
加藤成教說，除了推廣教義教化人心外，他也持續投入慈善公益活動，希望能藉由關懷弱勢與宣教的服務，淨化人心讓社會更美好。非常感謝臺灣政府給予「馬偕計畫」永久居留證，讓他可享有搭乘國內大眾運輸工具的優惠與長照服務的服利與殊榮，謝謝臺灣人民的友善及政府的用心。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，馬偕計畫具有崇高及特殊的意義，係針對年滿65歲以上，在我國長期服務或具有特殊貢獻的外籍人士，提供大眾交通工具與文教育樂設施的優待。加藤先生在臺灣奉獻超過40年，把一生的青春的投注在這片土地上，獲准馬偕計畫永久居留是對長期奉獻外籍長者的實質照顧作為，服務站將持續協助對我國社會福利、醫療救助、宗教、教育、文化等領域長期服務貢獻的外籍長者申請馬偕計畫。