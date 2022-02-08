台大女星宣布「放棄健保入籍大陸」 網點名老蕭：學著點
台大畢業的演員陳竹音，曾當過舒淇等女星的替身，近年來轉往大陸發展，還曾與劉樂妍一起高喊「我是中國人」。昨（7）日她在微博上表示，自己將放棄台灣戶籍、健保，著手準備申請入籍大陸。對此網友讚聲一片，認為陳竹音有勇氣，還有人點名近來飽受爭議的蕭敬騰，要他「學著點」。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-08 07:50:43
陳竹音昨日在微博發文表示，「大家好我是祖籍河南潁川、台灣省基隆市土生土長的台灣學姊陳竹音。我已著手放棄台灣戶籍。申請入籍大陸戶籍，放棄台灣健保。期待盡速取得中華人民共和國居民身分證。」
陳竹音透露小時寫寫作「家」 班導批註了「沒有國哪有家」六個字，教導要做一個「堂堂正正的中國人」。她認為：「祖國必然統一，台灣社會的亂象必能在統一後得到緩解。台灣年輕人值得真正的發展舞台。值得一個不分裂和諧的社會。」對於陳竹音放棄台灣國籍，台灣網友表示，「放棄健保就給讚」、「尊重她的選擇 其他吃裡扒外不放棄國籍的藝人讓人唾棄」、「這才是有骨氣 雖然我不認識他 但相比那些高喊祖國的 卻還不願放棄台灣籍的有勇氣多了」、「有氣魄，希望妳永遠不要再踏進台灣」、「感謝妳放棄健保，快去投入中共的懷抱吧」、「有志氣千萬千萬不要復籍。」、「蕭敬騰，還不學著點」（編輯：薛羽彤）