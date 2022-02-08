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烏克蘭危機未解！美籲中國勿挺蒲亭　德法接力斡旋

▲烏克蘭與俄羅斯關係持續緊張，國際間的外交斡旋也在不斷進行中。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭與俄羅斯關係持續緊張，國際間的外交斡旋也在不斷進行中。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-08 08:40:18

烏克蘭與俄羅斯關係持續緊張，外界普遍擔心莫斯科何時會入侵烏克蘭，國際間的外交斡旋也在不斷進行中，美國警告中國勿支持俄國侵烏，德法政要也已接連到訪烏俄2國，希望能為緊張局勢降溫。

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綜合外媒報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日表示，不排除俄羅斯最快會在幾週甚至幾天內侵犯烏克蘭，時值中國國家主席習近平剛與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在冬奧相見歡，會後發表的中俄聯合聲明頗有聯合抗美的意味，雖然聲明中並未提及烏克蘭，但蘇利文還是向北京喊話，如果俄軍真的入侵烏克蘭，不只俄國會付出嚴重的經濟代價，若中國支持俄國的侵略行為，也可能受到負面影響。

▲法國總統馬克宏在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭展開會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏7日在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭展開會談。（圖／美聯社／達志影像）
與此同時，歐盟和北約其他重要成員國的外交斡旋也在馬不停蹄進行中。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日已到訪俄國，在克里姆林宮與蒲亭展開會談，力求規避戰爭並建立互信，認為仍有可能以外交方式，而非戰爭來解決烏克蘭問題。

德國方面，總理蕭茲（Olaf Scholz）亦已前往美國與拜登總統（Joe Biden）會談，同意歐美和北約應一同應對烏克蘭危機，並承認烏克蘭問題對歐洲安全造成嚴重威脅。

▲德國總理蕭茲（左）就烏克蘭危機與美國總統拜登（右）會商。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國總理蕭茲（左）就烏克蘭危機與美國總統拜登（右）會商。（圖／美聯社／達志影像）
雖然蕭茲並未明確回覆有關俄軍若侵略烏克蘭，是否會立刻關閉天然氣輸送管道北溪2號（Nord Stream 2）一事，但美國政府已表示，一旦俄羅斯真的中斷對歐洲的天然氣供應，將設法向歐洲分享能源儲備，美國也會和盟友制定一系列快速應對措施，包括對俄國的制裁和重大出口管制。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在1個月內2度前往烏克蘭，努力化解俄羅斯與烏克蘭之間的爭端，重申德國作為烏克蘭在歐盟、北約和G7的夥伴，會堅決支持烏克蘭領土的完整；若真有需要對俄羅斯實施制裁，德國也願為此付出高昂的經濟代價。

▲德國外長貝爾伯克（左）在1個月內2度前往烏克蘭。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國外長貝爾伯克（左）在1個月內2度前往烏克蘭。（圖／美聯社／達志影像）
歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）7日則警告，歐洲正面臨冷戰以來最嚴重的安全威脅，希望仍有機會透過外交手段，解決與俄羅斯在烏克蘭問題上的對峙。

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