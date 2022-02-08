烏克蘭危機未解！美籲中國勿挺蒲亭　德法接力斡旋

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與此同時，歐盟和北約其他重要成員國的外交斡旋也在馬不停蹄進行中。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日已到訪俄國，在克里姆林宮與蒲亭展開會談，力求規避戰爭並建立互信，認為仍有可能以外交方式，而非戰爭來解決烏克蘭問題。
德國方面，總理蕭茲（Olaf Scholz）亦已前往美國與拜登總統（Joe Biden）會談，同意歐美和北約應一同應對烏克蘭危機，並承認烏克蘭問題對歐洲安全造成嚴重威脅。
雖然蕭茲並未明確回覆有關俄軍若侵略烏克蘭，是否會立刻關閉天然氣輸送管道北溪2號（Nord Stream 2）一事，但美國政府已表示，一旦俄羅斯真的中斷對歐洲的天然氣供應，將設法向歐洲分享能源儲備，美國也會和盟友制定一系列快速應對措施，包括對俄國的制裁和重大出口管制。
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在1個月內2度前往烏克蘭，努力化解俄羅斯與烏克蘭之間的爭端，重申德國作為烏克蘭在歐盟、北約和G7的夥伴，會堅決支持烏克蘭領土的完整；若真有需要對俄羅斯實施制裁，德國也願為此付出高昂的經濟代價。
歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）7日則警告，歐洲正面臨冷戰以來最嚴重的安全威脅，希望仍有機會透過外交手段，解決與俄羅斯在烏克蘭問題上的對峙。