名家論壇》蕭徐行／開放日本核食　台灣走向國際的契機？

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台灣於去年9月底正式申請加入CPTPP，將與該協定所有成員國展開正式談判。去年輪值主席國日本雖然多次催促我國趕快提出申請文件，台灣卻拖到中國表態加入後才急就章的提出申請。日本雖然表達歡迎台灣加入的致詞，然而，日本政府卻對於台灣要要加入CPTPP的態度保留，也不認為台灣能很順利地加入成為會員國之一，最現實也最關鍵的問題就是，台灣能否開放日本福島地區五縣食品進口。
日台兩國在外交與區域安全議題上的互動牽絆，更讓台灣在應否開放核食進口議題上面對民意與外交兩方壓力的擠壓。政府的態度也謹慎保守，深怕一個不小心就引爆了年底地方選舉的炸彈。外交部長吳釗燮在立法院就曾謹慎的表示，政府嚴格把關，任何有遭受核輻射污染的食品通通不能進口。他並強調，有關日本食品進口的問題，我方跟日方一直都在接觸，但「沒有時間表」。外交部長說的保守，但是「日本核食」已經不單純是個食品安全問題，尤其當開放日本核食及台灣加入CPTPP的經貿問題都被放上談判桌時，就成為台日關係好壞的連動題。
反對萊豬進口的公投沒有通過，讓日本政府對於台灣開放核食進口出現樂觀的期待；但是台灣民眾對於日本核食的食品安全問題仍然存有疑慮。2018年公投結果反對解禁福島5縣市食品進口的管制措施，引起了日本政府的不滿，如今，核食公投的時效雖然已過，美國豬肉進口台灣的障礙也消失了，然而，執政黨如何面對及處理核食進口問題，以免影響到明年的九合一選舉。所以，即使民調顯示，民眾反對核實的力量已經不如前兩年的強烈，我國政府仍然表示，國民健康，科學根據、國際規範，是政府對福島食品處理三大原則，希望與日方找出一個妥適方法，處理這問題。
這一年多來日本對於台灣展現了很多親善的動作，除了捐贈數百萬計的AZ疫苗給台灣，暫時舒緩了台灣的疫苗荒，接著日本更購買了許多台灣水果，幫助台灣面對中國對於台灣水果的制裁動作。此外，日本防衛大臣及外務大臣也不斷地對於台灣安全表達正面防衛的訊息，並強調台灣有事就是日本有事之類的論調。這樣接二連三的友好信息與外交舉動，台灣如果不讓步，這是不是將讓日本政府惱羞成怒呢？別說CPTPP加入出現困擾，也會嚴重的扭曲台日之間長期一貫的友好情誼。
台灣屬於外貿導向的經濟體，目前CPTPP成員國就占我國貿易總額約四分之一，加入CPTPP對於我國有了急迫性。面臨中國在國際社會邊緣化台灣的壓力下，台灣不能在此波區域經濟整合下缺席，因此面對這個唯一的選項，朝野政黨對於日本核食進口問題就不能再置若罔顧，不進行任何的談判與妥協，否則得罪了近來對於我們極為友好的日本，損失的不僅是能不能加入CPTPP的機會，更是台灣的國際未來性與國安的風險。然而，政府應有整體性策略，做充分的準備，才能先妥善因應CPTPP帶來的衝擊。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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