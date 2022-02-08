正妹自拍遭關濾鏡！真面目「換一顆頭」 9秒片尷尬瘋傳
隨著科技進步神速，大大小小的相機APP也逐一問世，主打美顏、美肌、變臉的通通有，讓不少人笑稱「在網路上看到的美女都不一定是真的！」而近日，一名網路正妹與哥哥在拍攝影片，結果哥哥殘忍地將所有濾鏡特效，讓該名正妹真面目洩出，引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 08:57:08｜2022-02-08 08:58:46
綜合陸媒報導，中國山東一名男子流傳一段搞笑影片，男子為了惡整妹妹，找來妹妹一起自拍合影，接著映入眼簾的是一名皮膚白皙、擁有電眼的美女，但才過一會兒，男子將濾鏡以及特效全關掉，讓原本白皙的美女妹妹「原形畢露」。
只見影片中，妹妹的真面目「雙頰較有肉」且皮膚也沒有如此白皙，簡直是「換了一顆頭」，妹妹得知特效遭關後，氣得眼睛瞪超大，接著拿起拖鞋一頭就是砸向哥哥，接著拔腿狂奔猛追，整段影片才短短9秒，卻讓不少人重播看了好幾次。
影片瘋傳後，引發不少網友討論「這肯定是親哥哥，太好笑」、「這是素顏狀態吧哈哈哈，化妝應該還是很美的，哥哥太壞」、「真的是換一顆頭www太好笑」、「我不要再相信網路美女了！」、「網路美女的世界，到底有多少假人啊！好崩潰」、「這世界真真假假」。（編輯：張嘉哲）