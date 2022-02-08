重回萬八！台積電早盤領軍、台股漲120點 航海王也強勢
美股周一（7日）跌多漲少，台北股市今（8）日開盤漲55.65點，加權股價指數以17955.95點開出，沒多久漲120多點，來到18024點，重回萬八大關。早盤權值股台積電漲10元，來到645元，聯發科、聯電表現也不俗。另外，盤面焦點還有「航海王」，長榮、陽明、萬海早盤成交量大，漲幅超過2到3%。
記者許家禎/台北報導
2022-02-08 09:32:00
美股道瓊指數7日上漲1.39點，收35091.13點；那斯達克指數下跌82.34點，或0.58%，收14015.67點；標普500指數下跌16.66點，或0.37%，收4483.87 點；費城半導體指數下跌0.74點，或0.021%，收3452.33點。
台北股市今日開盤後沒多久，漲120點來到10824點，重回萬八大關。而大盤衝高要角有權值股台積電，早盤漲10元，來到645元。聯發科漲逾1%，來到1125元。南亞科早盤也漲逾1%，來到77.3元。
另外，聯電、大立光、緯創、國巨、力積電都漲超過1%。而貨櫃三雄表現亮眼，成交量大，早盤長榮、陽明、萬海分別漲2%、2.7與3.7%，來到127.5元、111元與168元。其他榮運、長榮航、新興漲1到3%之間。