COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

重回萬八！台積電早盤領軍、台股漲120點　航海王也強勢

▲台北股市今（8）日開盤漲55.65點，加權股價指數以17955.95點開出，沒多久漲120多點，來到18024點，重回萬八大關。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（8）日開盤漲55.65點，加權股價指數以17955.95點開出，沒多久漲120多點，來到18024點，重回萬八大關。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-08 09:32:00

美股周一（7日）跌多漲少，台北股市今（8）日開盤漲55.65點，加權股價指數以17955.95點開出，沒多久漲120多點，來到18024點，重回萬八大關。早盤權值股台積電漲10元，來到645元，聯發科、聯電表現也不俗。另外，盤面焦點還有「航海王」，長榮、陽明、萬海早盤成交量大，漲幅超過2到3%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數7日上漲1.39點，收35091.13點；那斯達克指數下跌82.34點，或0.58%，收14015.67點；標普500指數下跌16.66點，或0.37%，收4483.87 點；費城半導體指數下跌0.74點，或0.021%，收3452.33點。

台北股市今日開盤後沒多久，漲120點來到10824點，重回萬八大關。而大盤衝高要角有權值股台積電，早盤漲10元，來到645元。聯發科漲逾1%，來到1125元。南亞科早盤也漲逾1%，來到77.3元。

另外，聯電、大立光、緯創、國巨、力積電都漲超過1%。而貨櫃三雄表現亮眼，成交量大，早盤長榮、陽明、萬海分別漲2%、2.7與3.7%，來到127.5元、111元與168元。其他榮運、長榮航、新興漲1到3%之間。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀