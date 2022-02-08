亞旭、日翊再爆有確診！復工還得等 鄭文燦：有新增個案
國內本土個案昨日僅增2例確診，有漸漸趨緩的現象，不過桃園市長鄭文燦在今（8）日上午的疫情記者會上表示，桃園兩波群聚亞旭電腦和日翊物流，昨日分別全員工2147人採檢跟267人居家隔離二採，均有驗出「部分新增確診」個案，詳細部分將待指揮中心在下午時進行說明。
編輯中心／綜合報導
2022-02-08 10:03:55｜2022-02-08 10:13:04
鄭文燦表示，因有部分新增確診個案，因此亞旭電腦的前進指揮所，應該不會那麼快結束，復工前仍然有些清零的計畫要進行。
至於日翊物流群聚案，針對職場接觸員工與同住家人，這屬於第一線同住的員工267位，要居家隔離14天，經過二採，也有採檢出部分個案，也會進行疫調、公布確診者足跡，但他也強調，到目前為止，並沒有增加社區的風險。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。