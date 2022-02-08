英、歐央行也「放鷹」！英鎊與美元角力 外銀這麼建議
繼美國聯準會（Fed）之後，英國及歐洲央行也意外展示更鷹派的立場，歐元上周接近1.15美元，相對非美元更強，不過，瑞銀不認為這是歐元升值趨勢的開端，估計未來幾周將會走軟，3及6月末目標分別為1.12及1.10美元，估計當歐洲央行出現更明顯結束負利率政策的跡象後，歐元才有望轉強，並認為英鎊相對美元的升幅也有限，特別是目前地緣政局緊張及全球金融市場不確定性增加下，美元仍是不二之選。
記者顏真真/台北報導
2022-02-08 10:09:40
瑞銀財富管理投資總監辦公室發布最新報告指出，英國央行上周升息25個基點至0.5%。值得注意的是，在9名貨幣政策委員會成員中，4人支持升息50個基點，是有感到意外，而英央行在縮減資產負債表的力度也接近市場預期的上限，消息刺激英鎊突破1.36美元。
不過，瑞銀認為英鎊相對美元的升幅有限。對國際投資者而言，英鎊是不錯的多元化貨幣選項，但對同時追求收益率及避險的投資者來說，特別是目前地緣政局緊張及全球金融市場不確定性增加下，美元仍是不二之選。
除了升息因素，當全球經濟表現良好，出口活動及金融市場上升都有利於英國經濟，英鎊也會走強，但瑞銀表示，匯率取決於央行能否保持長期通脹預期穩定，至今為止，英、美央行在這方面都是成功的，相信他們會繼續「超前」部署，因此英鎊相對美元年內橫盤居多，3及6月目標分別為1.37 及1.36美元。
另外，美國1月非農就業人口增加46.7萬，平均每小時工資環比增長0.7%，兩者均優於市場預期。數據顯示美國勞動力市場緊張，工資增速比平常快，在不同商品出現短缺的情況下，通膨壓力增大。
也由於非農就業人口趨勢明顯上行，瑞銀認為，這對美國聯準會來說是採取更中性貨幣政策的清晰信號，尤其美國10年期國債收益率上周五升8個基點至1.91%。市場目前預計今年美國聯準會升息5至6次。