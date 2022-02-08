鬧蛋荒！早餐店、烘焙業將無蛋可用？業者：商用通路還好
從去年底蛋價一路飆漲，至農曆年前全台鬧蛋荒，尤其以北部地區最明顯，出現大量人潮排隊買雞蛋的現象，於過年後蛋荒情況似乎仍然未解。不少民眾擔心，蛋荒是否將近一步延燒到早餐店、烘焙業，會再激起一波漲價潮，或者更嚴重的，大家真的會面臨無蛋可吃的情況？對此，《NOWnews今日新聞》向業者求證，蕃茄村早午餐表示「也許民生用蛋有些吃緊，但是商用通路目前還好」；亞尼克菓子工房則回應，「因應原物料漲聲不斷與蛋價攀高的狀況，考量亞尼克生乳捲常態系列為最受歡迎的產品，暫時不調漲。」將正常供應並替大家守住荷包。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-08 11:22:34
根據中央畜產會資料顯示，台灣近三個月以來至一月底，民生用蛋的價格從原本的每台斤30.5元，已漲價至每台斤34.5元。農委會並拋出雞蛋獎勵措施，提出黃豆、小麥及玉米之營業稅5%全免，以穩定飼料價格，並補助蛋雞場每雞25元的代養費；還將獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元，平均每箱約60元。
因為物價蠢動，為掌握國內民生物價波動情形、替民眾消費權益嚴格把關，法務部昨（7）日也已組成跨部會「物價聯合稽查小組」，溯源追查上游供應商及下游連鎖餐飲業者，釐清是否有哄抬價格或囤貨現象。
蛋荒持續下去，是否將近一步延燒到早餐店、烘焙業，再激起一波漲價潮，或大家真會面臨無蛋可吃的情況？《NOWnews今日新聞》尋訪業者，由於蛋價問題敏感，有連鎖烘焙業者避而不談，另有連鎖早餐店家低調表示「對於市場性的供需問題，不方便回應」。
蕃茄村早午餐業者回覆，「目前早餐店這邊並沒有遇到很大的問題。也許民生用蛋有些吃緊，但是商用通路目前還好」。亞尼克菓子工房則表示新品部分，商品每檔期都會更替，也因為不同口味不同原物料，依當季成本定價。「因應原物料漲聲不斷與蛋價攀高的狀況，考量亞尼克生乳捲常態系列為最受歡迎的產品，暫時不調漲。」替大家守住荷包。