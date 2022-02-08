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鬧蛋荒！早餐店、烘焙業將無蛋可用？業者：商用通路還好

▲全台從農曆年前就鬧蛋荒，是否將延燒到早餐店、烘焙業將無蛋可用？蕃茄村早午餐、亞尼克回覆不受影響，不漲價也正常供應。（圖／NOWnews資料照）
▲全台從農曆年前就鬧蛋荒，是否將延燒到早餐店、烘焙業將無蛋可用？蕃茄村早午餐、亞尼克回覆不受影響，不漲價也正常供應。（圖／NOWnews資料照）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-08 11:22:34

從去年底蛋價一路飆漲，至農曆年前全台鬧蛋荒，尤其以北部地區最明顯，出現大量人潮排隊買雞蛋的現象，於過年後蛋荒情況似乎仍然未解。不少民眾擔心，蛋荒是否將近一步延燒到早餐店、烘焙業，會再激起一波漲價潮，或者更嚴重的，大家真的會面臨無蛋可吃的情況？對此，《NOWnews今日新聞》向業者求證，蕃茄村早午餐表示「也許民生用蛋有些吃緊，但是商用通路目前還好」；亞尼克菓子工房則回應，「因應原物料漲聲不斷與蛋價攀高的狀況，考量亞尼克生乳捲常態系列為最受歡迎的產品，暫時不調漲。」將正常供應並替大家守住荷包。

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▲（圖／NOWnews資料照）
▲不少民眾抱怨有錢也買不到雞蛋。家裡還有雞蛋的朋友，則被形容成「雞蛋富翁」。（圖／NOWnews資料照）
根據中央畜產會資料顯示，台灣近三個月以來至一月底，民生用蛋的價格從原本的每台斤30.5元，已漲價至每台斤34.5元。農委會並拋出雞蛋獎勵措施，提出黃豆、小麥及玉米之營業稅5%全免，以穩定飼料價格，並補助蛋雞場每雞25元的代養費；還將獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元，平均每箱約60元。

因為物價蠢動，為掌握國內民生物價波動情形、替民眾消費權益嚴格把關，法務部昨（7）日也已組成跨部會「物價聯合稽查小組」，溯源追查上游供應商及下游連鎖餐飲業者，釐清是否有哄抬價格或囤貨現象。

蛋荒持續下去，是否將近一步延燒到早餐店、烘焙業，再激起一波漲價潮，或大家真會面臨無蛋可吃的情況？《NOWnews今日新聞》尋訪業者，由於蛋價問題敏感，有連鎖烘焙業者避而不談，另有連鎖早餐店家低調表示「對於市場性的供需問題，不方便回應」。

▲連鎖早午餐品牌「蕃茄村」，限量奢華「福虎旺金箔堡」迎新春，台中烈美店獨家供應至2月15日。（圖／蕃茄村提供）
▲連鎖早午餐品牌「蕃茄村」，限量奢華「福虎旺金箔堡」迎新春，台中烈美店獨家供應至2月15日。（圖／蕃茄村提供）
蕃茄村早午餐業者回覆，「目前早餐店這邊並沒有遇到很大的問題。也許民生用蛋有些吃緊，但是商用通路目前還好」。亞尼克菓子工房則表示新品部分，商品每檔期都會更替，也因為不同口味不同原物料，依當季成本定價。「因應原物料漲聲不斷與蛋價攀高的狀況，考量亞尼克生乳捲常態系列為最受歡迎的產品，暫時不調漲。」替大家守住荷包。

▲亞尼克與占星專家唐綺陽聯名，推出療癒系「星」作「紫薯芋泥蕨餅」生乳捲。（圖／翻攝自亞尼克官網）
▲亞尼克與占星專家唐綺陽聯名，推出療癒系「星」作「紫薯芋泥蕨餅」生乳捲。（圖／翻攝自亞尼克官網）

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