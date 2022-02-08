年後鬧蛋荒？7-11、全家、家樂福拍胸脯保證：供貨穩定
台灣近日鬧蛋荒，從過年前就開始有各地民眾反映無蛋可買，尤其北部缺蛋的狀況更為嚴重，現在春節連假過後，恐怕又會再掀起一波搶蛋潮，全台雞蛋最大產地彰化縣的蛋雞場也接到通知，表示產地蛋價今（8）天起將調高到每台斤37.5元，不少民眾也都前往各大通路，超市、量販以及超商搶蛋。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-08 10:55:41｜2022-02-08 11:39:12
對於市場鬧蛋荒，量販端龍頭家樂福表示，賣場內蛋一直都是穩定進貨，供應量跟價格目前都沒有調整，另外，愛買量販業者也表示，相關雞蛋供應已經從初五(2/5)後廠商開始配送，目前銷售狀況皆會盡力為消費者補貨。
全聯則是回應，年前已積極協調雞蛋供應量，期望讓消費者都能買到雞蛋，而目前各家門市都會有雞蛋到貨，惟因各別門市銷售狀況不同，架上有時會補貨不及，還請消費者見諒，後續仍會盡力調升雞蛋供應量並穩定售價，盡力滿足消費者購物需求。
超商業者目前供貨趨穩，統一超商也表示目前穩定供貨，持續販售多元蛋品來滿足消費者需求；全家則表示，目前廠商供貨穩定，但仍須視每店銷售狀況，會盡量滿足消費者需求，OKmart坦言供貨以門市現況為主，但價格維持跟之前一樣。
萊爾富則表示，近年受到疫情、國際穀物價格大漲與天候不穩定等因素影響，供應商提供蛋品隨著年節需求激增，農曆春節前後，供貨有較為吃緊的狀況，超商目前販售的茶葉蛋與洗選生鮮雞蛋，將視各門市販售現況為主，每日提供數量有限，售完為止。