元月雨害釀屏東洋蔥農損　17日前可申請救助

受到1月雨害影響，屏東地區洋蔥嚴重受損，還有病害現蹤，損失金額高達3357.9萬。農委會表示，自今（8）日至17日止，受災農民可至公所申請現金救助及低利貸款所需證明與救助，例假日也照常受理。
記者許若茵／台北報導
2022-02-08 10:46:21
農委會昨（7）日公布1月雨害農業災情報告，受到1月雨害影響，截至昨下午5時，屏東農產損失達5815萬元，受損作物主要為洋蔥，被害面積198公頃，損害程度62%，換算無收穫面積123公頃，損失金額達3357.9萬元，其次為改良種芒果及荔枝等。農委會表示，屏東洋蔥正值蔥球生育期，此次雨害已造成洋蔥受損；且洋蔥病害好發在潮濕多雨環境，目前已有病害現蹤，農民應適時防治減少損失。
農委會相關產業單位及農業改良場昨前往現勘後，依據《農業天然災害救助辦法》第6條第2項規定，公告屏東縣洋蔥為現金救助及低利貸款品項，受災農民可自今日起至17日止，至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日也照常受理申請，並請受災農民儘速依限至各地公所申請救助。
農委會也請受災農民，儘速於公告期限內備齊資料至公所申請現金救助，有復耕、復建資金需求的農民，也會提供農業天然災害低利貸款，除提供至4月14日天災低利貸款免息措施外，放貸機構也會加速審查，以協助受災農民共同度過難關。農委會同時也籲請地方政府確實掌握農損情形，積極主動辦理查報及勘查作業，協助農民儘速復耕復建。