為盧秀燕拚連任　戰鬥藍鄭照新接任中市新聞局長

國民黨前文傳會副主委鄭照新接任台中市府新聞局長，今上午履新，對於外界認為他的任務是確保盧秀燕連任之路，鄭照新強調與其說他是「戰鬥藍」，不如說是「奮鬥藍」，並放軟身段說，市府將著眼市民在乎的民生議題如蛋荒、衛生紙調漲等，將基層心聲如實傳達給中央、與中央攜手努力，進行政策交流和溝通。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-08 10:50:50
41歲的鄭照新，擔任韓國瑜高雄市長時代的新聞局長與發言人時，言詞犀利，韓國瑜與盧秀燕風格迥異，媒體問及角色如何調整？他表示對城市的愛沒有分別，他媽媽是台中人，自己出生台北，很榮幸能為台中奮鬥。轉任市府顧問的前新聞局長黃國瑋是他東吳政治系學弟，兩人有10幾年好交情，能攜手奮鬥他感到非常興奮。
距六都選舉僅剩9個多月，被問及盧秀燕尋覓人才時，是先詢問他的前老闆江啟臣、或直接與他接觸？鄭照新僅回答「受到盧市長邀請，感到非常榮幸」。未來主要任務是否為打好選戰？他強調市府團隊是一體的，與其說他個人是戰鬥藍，不如說市府團隊是奮鬥團隊，大家一起為台中市民奮鬥、創造台中的美好願景。
他表示市民在乎的民眾議題，例如雞蛋荒、衛生紙、尿布，物價控制等，也是市長盧秀燕最關心的事情，市府團隊第一要務是服務市民、將基層問題如實傳達給中央、跟中央攜手努力做政策的交流和溝通。盧秀燕下午也新增行程，將到大賣場視察雞蛋及衛生紙供應情形。