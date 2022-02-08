藍稱開放福食是突襲 綠：馬英九6年前就主張怎是突襲？
國民黨今（8）日召開記者會，抨擊政府宣布日本福島五縣市食品從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」是突襲，並堅持反對進口立場。一位熟悉經貿事務綠營幕僚表示，國民黨反對日本福島食品的立場，根本就是為反而反，跟國際潮流也跟國家利益唱反調。這位幕僚舉前總統馬英九在卸任前接受專訪時，寄望接任的蔡英文應盡快開放日本福島五縣市食品進口，不要為難日本朋友，過國際打交道還是要站著一個理字為例，既然馬英九都曾大聲呼籲，現在蔡政府執政6年多，做了很多食安的努力，何來「突襲」之說，不懂國民黨是在反對什麼？還是在害怕什麼？
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-08 10:52:53
這位幕僚說，國民黨一直拿2018年公投來指控民進黨違背民意，強行通過日本食品進口，但此次宣布是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，也就是把相關規範與國際歐美接軌同步，採用國際標準與科學證據做嚴格的檢驗，這跟2018年的公投並沒有違背。公投就是兩年的效果，政府在公投後，不但暫停相關的措施，而且把大家關切的部分包括風險評估、更多的科學證據都準備好，何況現在公投的法律效果早就過期了，當然不違背。
該幕僚指出，國民黨主席朱立倫昨天說，「大力歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，國民黨也一定反對到底，這就是國民黨的立場」，然而此番說法的邏輯很錯亂，讓人不禁想問，他所謂的安全、可靠標準是什麼？要如何界定？由誰界定？是CODEX的標準？美國的標準？還是中國的標準？主張反對，那必須要說出個道理來，不能一直無理、空口反對。
該幕僚說，日本政府也很清楚表達過不會出口有問題的食品，況且我國政府已清楚說明，會用更嚴格的檢驗標準與配套，真的不知道朱立倫跟國民黨是在反對什麼？且一直將日本食品貼上「核食」的標籤，合理懷疑其背後的動機，除了不顧國家整體利益為反而反，就是要把台灣跟中國綁在一起嗎？
這位幕僚強調，關於日本福島食品，現在全世界都採用國際標準和科學證據進口，只剩下台灣跟中國全面禁止，在國際標準跟中國標準之間，台灣應該選哪邊？這題國民黨倒是要清楚告訴我們，為何要選中國標準？國民黨到底是在反對什麼，是反對台灣比中國更早加入CPTPP嗎？反對台灣跟其他國家有公平且緊密的經貿關係嗎？
另名綠營幕僚表示， 國民黨、戰鬥藍的成員們三天兩頭上高級料亭吃高級日本料理，但回過頭貼上「核食」污名標籤，跟台灣人說「這些有毒你們不能吃」，世界上豈有這種道理？社會又怎麼能夠信任他們？更何況我國還比人家進口的檢驗標準再嚴一點，全世界都可以吃，台灣為何不能與歐美各國接軌同步？