五月天冠佑超正愛女曝光 才13歲「已有171高挑身材」
五月天冠佑在2006年結婚，育有2個女兒「小玫瑰」與「小薔薇」，而小女兒「小薔薇」在昨（7）日已經滿13歲了，冠佑特別在社群媒體上發文分享心情，並貼出小女兒的照片，小薔薇的亮麗外表立即引起關注。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-08 10:53:18
冠佑在臉書貼出與小薔薇的合照，雖然照片中兩人都戴著口罩，但依舊能看見小薔薇漂亮的眉眼，冠佑心有戚戚焉地表示：「今年對我來說真的不一樣，小玫瑰祝福媽媽的發文，讓我驚覺小玫瑰小薔薇已經長大了，雖然我到現在還不願意承認，仍然堅持不可以太早談戀愛，我想這是每個做爸爸對女兒的堅持吧。」
在生日當天，小薔薇一早就問冠佑：「爸爸你知道今天我很開心嗎？你有話對我説嗎？」看著已經13歲卻已經有171公分高挑身材的小女兒，冠佑唯一的心願就是希望女兒們都不要長大，以及不要太早談戀愛，不過說出口的僅有「有開心就好」，讓小薔薇略微失望。事實上，冠佑沒有忘記這個重要的日子，「想告訴妳13年前我把妳抱在懷裡的那一刻，妳突然停止了哭聲，那一刻爸爸永遠都記得！」除了祝福女兒生日快樂外，也不忘再度提醒「不要太早談戀愛」、「學長退散」，字句流露疼惜女兒的心意。