不想回臉書留言？破解個人貼文也能關回應：簡直社恐救星
在台發展10多年的臉書，至今仍是多數民眾重要的社交工具之一。為了維持用戶之間的互動性，臉書這10多年來，都不曾開放個人用戶鎖住留言回覆功能，僅提供社團、粉專可鎖定單則貼文回應。有時想在臉書紓發一些心情或是看法，但又不希望別人留言；或者對於有社交恐懼症的人來說，如何回留言也是不小的壓力，沒回覆不禮貌，想回覆又詞窮。《NOWnews今日新聞》實測個人臉書如何關閉單則貼文留言，不過這並不是臉書的正式功能，有可能在未來的改版就失效了。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-08 11:42:30｜2022-02-08 12:01:46
雖然臉書、Instagram都同屬Meta公司，不過深受年輕人喜愛的IG，在這幾年的改版中，已經開放用戶關閉限動留言功能，或者在張貼IG照片時，可在發文前從「進階設定」中，先關閉該則貼文的留言區。如此一來，用戶能盡情紓發情緒，或是分享日常點滴，也不用擔心不回朋友留言很失禮。不過臉書一直都沒開放個人用戶鎖貼文留言，只有粉專、社團貼文能關閉留言功能。
臉書在日前改版中，悄悄在個人「公開貼文」放入新功能，讓用戶能單獨設定誰可以在該則公開貼文中留言，可開放給所有人、朋友，或是「@你提及的個人檔案和粉絲專頁」。重點來了，當你的內文中，沒有@標記任何人或粉專時，就代表將沒有人可以留言。
《NOWnews今日新聞》實測，先發表一則貼文，並設定為公開，在貼文右上角編輯選單中，會多出「誰可以在這則貼文上留言」選項，選擇只有@標記的對象可以回覆後，再把該則貼文的隱私設定，從公開的地球改回只限朋友。如此一來，該則貼文一樣只有自己的臉書好友可看到，而且還會繼續維持無法留言的狀態。不過這並不是臉書的正式功能，若是之後再度改版，小撇步可能隨時失靈，只希望臉書能趕緊跟上IG，早日正式推出關閉留言功能。