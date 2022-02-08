打錯算盤？加密貨幣價格狂跌　特斯拉投資比特幣減損28億

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特斯拉在去年3月出售部分的比特幣部位，獲利1.28億元。而自去年3月迄今，特斯拉未揭露其比特幣部位的任何變動。
由於加密貨幣會計方式特殊，比特幣不被視為一種收益和損失按市場標價的貨幣。當比特幣資產跌至低於購買價格時，公司必須將其減記，但是當價格回升時，不能記回。若出售時價格上升，在出售比特幣投資時，才會認列受益。因此特斯拉雖然帳面減損1.01美元，但對於整體財務狀況不會產生太大影響。
在對比特幣進行投資後，特斯拉也宣布接受以比特幣付款，不過因環保問題引發疑慮，隨後停止接受以比特幣支付，一度導致比特幣價格重挫，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年6月在推特上表示，要能證明礦工使用約五成綠色能源來挖礦，將會恢復接受比特幣作為交易貨幣。而馬斯克對於加密貨幣也持續抱持著支持態度，並時常在推特發表相關言論。
比特幣2021全年上漲近60%，去年7月因市場擔憂中國官方打壓，一度下跌至30000美元，不過到了11月初攀升突破68000美元，寫下歷史高點。雖然近來價格再出現跌勢，不過7日漲回40000美元，截至台北時間8日早上10時44分，暫報44074美元，過去24小時漲3.77%。