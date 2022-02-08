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打錯算盤？加密貨幣價格狂跌　特斯拉投資比特幣減損28億

▲特斯拉去年投資15億美元在比特幣上。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉去年投資15億美元在比特幣上。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-08 10:55:42｜2022-02-08 10:56:13

近來加密貨幣價格波動劇烈，讓投資者因此受到影響，其中先前曾開放以比特幣交易的美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也被波及，截至去年12月31日為止，因比特幣重挫，導致帳面損失高達1.01億美元（約台幣28億元），目前特斯拉持有近20億美元的比特幣。

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綜合Coindesk、《CNN》等外電報導，特斯拉向美國證交委員會（SEC）提交的報告顯示，由於其對比特幣的投資並受到價格下跌影響，截至去年底，登錄減損損失約1.01億美元。特斯拉在2021年首季投資15億美元在比特幣上，目前特斯拉仍持有約19.9億美元的比特幣（約台幣551億元）。

特斯拉在去年3月出售部分的比特幣部位，獲利1.28億元。而自去年3月迄今，特斯拉未揭露其比特幣部位的任何變動。

由於加密貨幣會計方式特殊，比特幣不被視為一種收益和損失按市場標價的貨幣。當比特幣資產跌至低於購買價格時，公司必須將其減記，但是當價格回升時，不能記回。若出售時價格上升，在出售比特幣投資時，才會認列受益。因此特斯拉雖然帳面減損1.01美元，但對於整體財務狀況不會產生太大影響。

在對比特幣進行投資後，特斯拉也宣布接受以比特幣付款，不過因環保問題引發疑慮，隨後停止接受以比特幣支付，一度導致比特幣價格重挫，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年6月在推特上表示，要能證明礦工使用約五成綠色能源來挖礦，將會恢復接受比特幣作為交易貨幣。而馬斯克對於加密貨幣也持續抱持著支持態度，並時常在推特發表相關言論。

比特幣2021全年上漲近60%，去年7月因市場擔憂中國官方打壓，一度下跌至30000美元，不過到了11月初攀升突破68000美元，寫下歷史高點。雖然近來價格再出現跌勢，不過7日漲回40000美元，截至台北時間8日早上10時44分，暫報44074美元，過去24小時漲3.77%。

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