買G-SHOCK變「鐵餅」？網譙全家店到店摔貨 內行揭真相
現在網購透過超商取貨很方便，超商業者提供的店到店服務，儼然成為民眾購物取貨最便捷的管道之一，但有網友在《爆料公社》PO文指控，自己在全家超商店到店取貨的商品壞光光，不僅遊戲光碟盒被壓爛，PS主機外殼也碎掉，更誇張的是，連購買G-SHOCK手錶外包裝鐵盒，也都扁掉破損，讓原PO氣得大罵：「摔我貨的ｘ全家！」
生活消費中心/綜合報導
2022-02-08 12:14:15｜2022-02-08 12:18:57
這名陳姓網友控訴，1月份在蝦皮購買6件商品都在全家取貨，不同賣家也不同時間到貨，甚至沒有集中在過年，但收到的貨物慘不忍睹！不只G-SHOCK鐵錶盒直接壓成「鐵餅」，遊戲片包裝也崩開直接變成90度，購買的電玩主機手把也被摔裂，主機本身也裂開，讓原PO大罵：「是有多厭世不想上班才這樣搞我？不想幹我幫你直接年後失業，不需要跟我說什麼店到店物流很辛苦的屁話...有收錢就該好好做事。」
原PO強調，我也不是會刁難的人，撞到在所難免，不影響東西正常使用或外觀損毀，都不會刻意刁難，「但長這樣物流這前還收得下去？」由於原PO所拍攝照片的位置就在店舖內，因此他強烈質疑時店員或物流亂摔導致商品受損。
對於這項指控，全家超商回應表示，針對這名網友的發文，目前已與消費者聯繫，協助處理後續事宜。但全家也強調：「再次提醒消費者3C商品或易碎物品，依店到店寄件須知規範，皆為禁運商品，選擇寄件服務時須留意，或建議可選擇宅配等其他服務。」
根據全家官網顯示，店到店禁運商品包括生鮮(生鮮食品、易壞水果)、冰淇淋、蛋糕等任何需低溫保存之物品、液體(易燃性、酒釀、鋁包飲料、中藥包)、易碎物品(玻璃器皿、玻璃瓶裝酒、瓶裝罐頭等)、精密3C(電腦主機、螢幕、手機、數位相機等)、超材(長 寬 高＞105公分；單邊長＞45公分)、超重(總重量＞5公斤)、貴重(身分證件、有價證券、展演會票券、禮券、藥品、限量不可複製品、現金、支票、金飾或鑽石)、未妥善包裝(無緩衝材、裸裝、透明包裝可直接看到內容物)、活體動植物(寵物、昆蟲、樹苗)、非法禁運品項(毒品、槍支)。
對於這次爭議，不願具名的全家超商店長透露：「店到店理賠上限1千，如果摔壞就賠1千而已，再加上一般電子產品等易碎物品，正常是不能寄店到店，禁運商品可能連1千也拿不到！還是奉勸網友，這類東西應該寄宅配，物流如果有相關損壞，能賠償的金額可提高到3萬元左右。」