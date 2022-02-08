台大女星「放棄健保入籍大陸」 背後藏有令人鼻酸故事
37歲特技演員陳竹音，近日因放棄台灣健保入籍大陸，登上新聞版面。而她的背後有段辛酸的童年過往，6歲時父母離婚長大後，姊姊罹患精神分裂症，陳竹音童年遭遇的性侵傷害也浮現腦海，當痛苦襲來，就透過運動忘掉一切。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-08 11:12:39
陳竹音16歲就自己生活，靠著自身努力考上台大，甚至拿到獎學金到東京留學，因為異鄉的壓力得了閱讀障礙，台大差點不能畢業。「但是我挺過來了。我靠著運動、練柔道打籃球才走過這個身心崩壞的時期。」父親位柔道高手，而從小跟媽媽的她，也因為沒有得到父愛，「我大學的時候為了彌補從未有的父愛選擇了練柔道，沒想到第一次大賽就得了台灣區第三名。」
大學畢業後，陳竹音認識了前夫，兩人共組家庭，不料前夫為孩子吵鬧遷怒打了孩子，陳竹音制止他卻被暴打成腦震蕩，最後走上離婚一途。與夫家打起官司，對方卻拿她的童年過往指稱，「因為兒時受害心理不健康不適合做母親」，最後陳竹音在孩子6歲時失去孩子，一個人絕望離開台灣到香港生活。在香港成為香港動作特技演員公會會員，從此從一個台大高材生變成龍虎武師。
而陳竹音還有以參加日本節目《女子版極限體能王》聞名，這也是她兒子最愛看的節目，「我是50個參賽者中唯一的外國人。我過了關。也是大陸女性（包含大陸香港台灣地區）唯一一個挑戰日本舞台成功的第一人。」但最後播出時畫面卻被剪光，她去投訴才得到節目畫面，為了就是拿給兒子看，「是為了讓我的孩子開心。因為我的婆婆和他們的律師說孩子以我為恥。我想我要過了孩子最喜歡的關卡給孩子做生日禮物。」
如今，陳竹音的人生經歷，讓她選擇留在大陸生活，並放棄台灣國籍，與其他藝人的行為相比，此舉也受到網友祝福。（編輯：薛羽彤）