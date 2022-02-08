蔡政府3條件開放福食　國民黨團：緊急開放絕是選舉考量

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對此，國民黨團總召曾銘宗強調，國民黨團最重視的就是堅持零檢出，並提供檢舉專線；行政院利用行政命令開放，黨團將要求備查改為審查，國民黨近兩日將召開公聽會，檢驗「三原則、三配套」到底可不可行，若蔡政府無配套強行開放，國民黨團絕對強力抵制行政院官員至立院進行施政報告。
曾銘宗説，日本京都政府都對其營養午餐訂出輻射標準，顯示核災當地食品對有健康疑慮的，且台灣對日貿易逆差高達7000億，照理說台灣對日的貿易談判，本來就有優勢，更不用說所謂可以加入CPTPP，日本駐台代表都說是兩碼子事，蔡英文政府無疑是對日自我矮化。
國民黨團副書記長吳怡玎表示，蔡政府急著現在開放福食，完全因為選舉考量，2018年公投到現在才多久時間？科學根據到底是什麼？食藥署昨晚公布的報告中提及，問卷對象是食品安全研究所教師與學生，題為「日本食品會受311輻射影響多久？」大部分人回答「11年到50年」。311地震到現在也才10年左右，政府竟然用最低標準開放，非常不可思議。
副書記長洪孟楷表示，在元宵之前都還是傳統農曆過年，在過年期間急著開放日本核區食品，強硬突襲全民健康，他要求最基本的底線就是零檢出，無論檢測量能、人力是否足夠，不要拿國際標準呼攏國人，絕對要零檢出，食品安全不容折扣、不容妥協，民進黨曾抗議馬政府「不能為外交犧牲國民健康」，這句話今年要原封不動還給民進黨。
洪孟楷說，外傳面對年底選舉，民進黨規劃籌組政務官參選團隊，成員包括陳時中、陳吉仲、王美花等人，恰好就是稍早在行政院說明核食開放的人，他們將來就會是「核食部長」。