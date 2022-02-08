COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蔡政府3條件開放福食　國民黨團：緊急開放絕是選舉考量

▲國民黨團上午召開「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝，2022.02.08）
▲國民黨團上午召開「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝，2022.02.08）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-08 11:14:57｜2022-02-08 11:42:59

行政院今（8）日召開記者會宣布，正式解除11年來的禁令，預告期為10天，在這10天內可以聽取各方意見並整理，如果沒有任何問題，最快2月18日正式公告。對此，國民黨團召開記者會抗議政府踐踏779萬公投民意，急著開放全是選舉考量，只為提前清理戰場、趁勝追擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口逾10年，如今有望開放。對於邊境審查，政府強調會秉持4步驟，包括書面審查、現場查核、取樣、檢驗。至於放射能相關檢驗，台灣目前是全世界最嚴謹的標準，比CODEX、美國、歐盟都還要嚴格。

對此，國民黨團總召曾銘宗強調，國民黨團最重視的就是堅持零檢出，並提供檢舉專線；行政院利用行政命令開放，黨團將要求備查改為審查，國民黨近兩日將召開公聽會，檢驗「三原則、三配套」到底可不可行，若蔡政府無配套強行開放，國民黨團絕對強力抵制行政院官員至立院進行施政報告。

曾銘宗説，日本京都政府都對其營養午餐訂出輻射標準，顯示核災當地食品對有健康疑慮的，且台灣對日貿易逆差高達7000億，照理說台灣對日的貿易談判，本來就有優勢，更不用說所謂可以加入CPTPP，日本駐台代表都說是兩碼子事，蔡英文政府無疑是對日自我矮化。

國民黨團副書記長吳怡玎表示，蔡政府急著現在開放福食，完全因為選舉考量，2018年公投到現在才多久時間？科學根據到底是什麼？食藥署昨晚公布的報告中提及，問卷對象是食品安全研究所教師與學生，題為「日本食品會受311輻射影響多久？」大部分人回答「11年到50年」。311地震到現在也才10年左右，政府竟然用最低標準開放，非常不可思議。

副書記長洪孟楷表示，在元宵之前都還是傳統農曆過年，在過年期間急著開放日本核區食品，強硬突襲全民健康，他要求最基本的底線就是零檢出，無論檢測量能、人力是否足夠，不要拿國際標準呼攏國人，絕對要零檢出，食品安全不容折扣、不容妥協，民進黨曾抗議馬政府「不能為外交犧牲國民健康」，這句話今年要原封不動還給民進黨。

洪孟楷說，外傳面對年底選舉，民進黨規劃籌組政務官參選團隊，成員包括陳時中、陳吉仲、王美花等人，恰好就是稍早在行政院說明核食開放的人，他們將來就會是「核食部長」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀