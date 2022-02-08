陳亞蘭微服出巡走透透　80歲老翁目睹本尊圓夢

陳亞蘭宣傳《嘉慶君遊臺灣》，在農曆過年期間，微服出巡式的開啟全台走透透行程，所到之處見證了台灣人的溫暖，不僅80多歲的阿公、阿媽聽到她要來，不畏寒風的在現場排隊，見到她時還很開心地說喜歡她很多年了，一直很想親睹本尊，如今「追星成功」，讓這些資深粉絲們直呼「圓夢了」，而這幾天氣溫急凍，陳亞蘭現場也暖心提醒長輩粉絲們多保暖，還有粉絲特地煮了一壺薑茶，要給她暖暖身。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-08 11:30:00
宣傳曲《臺灣好》版預告昨（7日）釋出，廣場舞特別請白雲飾演的賣粿婆「開舞」，帶領近30位陳亞蘭歌仔戲團的學員、臨演齊跳，眾人事前先用一整天時間練習這支舞，拍攝當下為了取各種鏡位，拍了至少一天，尤其在大熱天穿古裝拍攝，每個人都揮汗淋漓，卻不減熱情。
陳亞蘭與陳秀卿2位製作人透露當初提議群歌舞的初衷，是因為歌仔戲是台灣的歌劇，有歌也有身段，因此設計大家一起歡樂跳唱的動作與歌詞，拍出唱跳熱鬧的視覺，「台灣傳統戲曲也能呈現這個獨特畫面。」她指出：「透過像賣粿婆這樣巷弄間的小人物引領，更能引發全民共感，從內心與外在高唱台灣實在有夠好，該段情節更放在首集呈現，藉此拉開遊台灣的人民和善、氣氛喜樂的序幕。」台視60周年歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》定檔2月24日台視晚間八點檔播出。