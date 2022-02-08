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BNT疫苗還有剩！北市府加開9區中型接種站「隨到隨打」

▲為了加速民眾完成追加劑接種及便利性，北市2月8、9日開放9區中型接種站，供民眾現場掛號施打疫苗。（圖／台北市衛生局提供）
▲為了加速民眾完成追加劑接種及便利性，北市2月8、9日開放9區中型接種站，供民眾現場掛號施打疫苗。（圖／台北市衛生局提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-08 11:17:26

新冠肺炎疫情因為omicron變種病毒入侵緣故，導致在台灣擴散。防疫指揮中心也鼓勵民眾應盡早接種疫苗，台北市政府日前也將預約剩餘的BNT疫苗進行加開預約，一共提供6萬多劑BNT疫苗預約，不過仍僅只有不到2萬人預約。因此北市府宣布將加開9區「中型疫苗接種站」，提供民眾BNT疫苗「隨到隨打」服務。

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台北市衛生局表示，由於中央1922預約平台第21期提供BNT疫苗，截至目前為止尚有剩餘名額，為加速民眾完成追加劑接種及便利性，北市2月8、9日開放9區中型接種站（大同區、大安區、中山區、中正區、文山區、北投區、信義區、南港區及萬華區）可現場掛號接種，共提供約1萬3,000劑名額。

衛生局強調，符合接種資格之民眾，把握機會多加利用，盡速接種完整3劑疫苗，以提升保護力。另外衛生局也提醒民眾，接種疫苗備妥「健保卡」及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(黃卡)，相關疫苗接種訊息可撥打防疫專線諮詢。

▲為了加速民眾完成追加劑接種及便利性，北市2月8、9日開放9區中型接種站，供民眾現場掛號施打疫苗。（圖／台北市衛生局提供）
▲為了加速民眾完成追加劑接種及便利性，北市2月8、9日開放9區中型接種站，供民眾現場掛號施打疫苗。（圖／台北市衛生局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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