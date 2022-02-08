走向國際更有力！許毓仁受邀哈佛大學甘迺迪學院訪問學人
前科技立委許毓仁受邀前往哈佛大學甘迺迪學院 (Harvard Kennedy School)進行為期一年的訪問學人(senior fellow)計畫，此邀請是由甘迺迪學院底下的艾希民主治理與創新(Ash Center for Democratic Governance and Innovation) 每年邀請在政治、經濟、金融、科技、商業、非營利等領域的專業人才在哈佛進行為期一年的訪問。
政經中心/綜合報導
2022-02-08 11:26:17
許毓仁在擔任不分區立委任內專注在科技立法，訂立相關法案包含洗錢防制法、資通安全管理法、金融科技監理沙盒、人工智慧基本法、自駕車管理條例，以及推動區塊鏈和虛擬通貨平台相關的政策。他也同時推動婚姻平權立法和尊嚴善終法。在卸任立委後擔任台灣玉山科技協會秘書長，負責科技與政府政策相關溝通的平台，玉山科技協會會員多為國內半導體、IC設計和電子業以及電動車相關產業的重要科技協會。
許在甘迺迪學院研究的題目為「半導體供應鏈韌性與地緣政治」，在美中持續競爭的發展下，這個議題可以說是備受關注。除了此議題外，他也會參與哈佛大學與麻省理工學院(MIT)有關央行數位貨幣、穩定幣、去中心化金融(DeFi)去中心化組織(DAO)、元宇宙相關的議題研究和研討會和論文發表。
哈佛甘迺迪學院可以說是國際領袖的搖籃，過去包含新加坡總理李顯龍、聯合國祕書長潘基文等都是甘迺迪學院的校友。目前拜登的許多內閣成員也都是來自甘迺迪學院，包含美國駐中國大使Nick Burns, 在甘迺迪學院裡面著名的學者包含有提出軟實力Joseph Nye、前國防部副部長 Ashton Carter, 前美國財政部長 Larry Summers、中美戰略專家 Graham Allison 等。
波士頓也是人工智慧、生技醫療發展、創投重鎮，除了學術研究外，許毓仁也期待多幫助台灣的新創企業走向海外。據了解，過去許也曾受國務院邀請參加國際領袖培訓計畫(IVLP)，此次接受哈佛大學的邀請許毓仁期待研究的成果將來可以貢獻給台灣的產業並且協助台灣與國際接軌。