越南航空業有復甦跡象　越媒：今年有望強勁反彈

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越南統計總局（The General Statistics Office）表示，越南2021年僅營運了111,100個國際航班，相比2020年下降96.4%。越南航空企業協會（Vietnam Aviation Business Association）主席Pham Viet Dung表示，越南航空業在營收上損失約8至9成。越南航空公司（Vietnam Airlines）截至2021年第三季，累計虧損更達21.2萬億越南盾（約新台幣260億元），主要營收仰賴貨物運輸。
不過，《越通社》報導，越南2021年12月重啟國際航班後，來自海外的旅客人數增長14.2%，近期適逢越南農曆春節，搭乘國內航班的旅客也增加不少。據統計，春節期間透過胡志明市新山一機場旅行的旅客大幅增加，在2月6日超越10萬人次；2月3日，河內的內排國際機場（Noi Bai International Airport）也接待了3萬4000名旅客。
專家表示，越南航空業已經渡過了危機的最低點，今年國內運輸將恢復到疫情前的約70-75%水平，國際運輸也將恢復25%；這些數字預計在今年最後一個季度會上升得更高。越南航空公司總經理Le Hong Ha更建議，進一步提升基礎設施，並加快實施隆城國際機場等重大項目，以確保航空業可持續恢復和發展。