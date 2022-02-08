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越南航空業有復甦跡象　越媒：今年有望強勁反彈

▲越南航空公司（Vietnam Airlines）截至2021年第三季，累計虧損更達21.2萬億越南盾（約新台幣260億元），主要營收仰賴貨物運輸。（圖／越南航空IG）
▲越南航空公司（Vietnam Airlines）截至2021年第三季，累計虧損更達21.2萬億越南盾（約新台幣260億元），主要營收仰賴貨物運輸。（圖／越南航空IG）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-08 11:26:57

《四方報》報導，疫情爆發後，越南嚴守國門，嚴格的防疫措施下民航班機銳減，讓航空業受到不小衝擊。隨著疫情趨緩，國內及國際航線慢慢出現復甦跡象，越南媒體指出，今年航空業有強勁反彈的希望。

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根據越南航空局，越南2021年國內航空公司營運了126,280個班機，比2020年下降了41.7%，相較疫情前則下降了60%。國際航班在疫情爆發後則完全被凍結，只剩載運海外越南公民回國的撤僑班機，或接待外國籍專家來越南。

越南統計總局（The General Statistics Office）表示，越南2021年僅營運了111,100個國際航班，相比2020年下降96.4%。越南航空企業協會（Vietnam Aviation Business Association）主席Pham Viet Dung表示，越南航空業在營收上損失約8至9成。越南航空公司（Vietnam Airlines）截至2021年第三季，累計虧損更達21.2萬億越南盾（約新台幣260億元），主要營收仰賴貨物運輸。

不過，《越通社》報導，越南2021年12月重啟國際航班後，來自海外的旅客人數增長14.2%，近期適逢越南農曆春節，搭乘國內航班的旅客也增加不少。據統計，春節期間透過胡志明市新山一機場旅行的旅客大幅增加，在2月6日超越10萬人次；2月3日，河內的內排國際機場（Noi Bai International Airport）也接待了3萬4000名旅客。

專家表示，越南航空業已經渡過了危機的最低點，今年國內運輸將恢復到疫情前的約70-75%水平，國際運輸也將恢復25%；這些數字預計在今年最後一個季度會上升得更高。越南航空公司總經理Le Hong Ha更建議，進一步提升基礎設施，並加快實施隆城國際機場等重大項目，以確保航空業可持續恢復和發展。

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