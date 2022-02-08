超商店到店商品摔爛最多賠1千？做對「2件事」才能自保
現在網購透過超商取貨很方便，超商業者提供的店到店服務，儼然成為民眾購物取貨最便捷的管道之一，但有網友在爆料公社PO文指控，自己在全家超商取貨的商品壞光光，不僅盒子被壓爛，塑膠盒也碎掉，甚至手錶的鐵盒也扁掉。《NOWnews今日新聞》今（8）日詢問各超商業者，提醒民眾在超商寄件或取件時，如果遇到商品毀損時，應該要錄影存證，接著尋求客服協助，才能保護自己的權益不受損。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-08 15:43:36
全家表示，如果是透過像是蝦皮等平台購物，商品有疑慮時應該反映給網購平台，由平台來做後續處理。另外，如果民眾是透過超商店到店寄送服務，寄出的商品也必須符合運送的規定，有疑慮、希望求償時，可以先聯繫客服，會有相關人員協助了解狀況。至於民眾是否錄影自保，全家則是回應，現在很多民眾拆包裹前都會錄影，是保障消費者自身權益，遇到包裹外觀明顯損壞時，也可以選擇不領包裹，與相關店家、客服反映。至於理賠金額，一般寄件每件包裹破損或遺失賠償上限為新台幣1000元，包裝不當或禁運品項則不賠償。
OKmart則表示，超商全台門市規定都是禁止攝影的，所以在門市內不會要求、不提供民眾攝影，相關包裹有疑慮，建議民眾直接尋求客服協助。
萊爾富則表示，店到店包裹樣態多，如果是購物平台的取貨，一般要聯繫平台客服來做處理。民眾取貨時如果看到的包裹不完整、嚴重擠壓這些有疑慮的狀況，可以先不領貨，跟超商要求先拍照回報賣家，後續再讓賣家與客服端來協助，以免權益受損，也不會被賣家列為黑名單。
至於第一線店家實際常見的狀況，萊爾富透露，禁運商品比較難作判定，門市最常觀察到的都是民眾包裹超重、超材，像是一些證件類禁運商品，還是會有民眾寄送闖關，但礙於個資無法一一查驗，因此特別呼籲大家，寄物前還是要審慎，因為違寄商品是一率不賠償的，其餘的賠償狀況則是要視責任判定來做個案處理。民眾第一時間除了可以跟店家反映外，也可以透過線上客服申訴。
7-ELEVEN對於民眾如果有商品運送過程中出現包裹損壞、壓扁疑慮時，僅表示：「寄、取件事宜請參閱官方網站公告之託運須知，若對寄、取件服務有任何需求，請與客服中心聯繫。」