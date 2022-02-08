慘跌河濱公園200公分深溝渠 她獲國賠93萬餘元醫療費
鍾姓女子5年前跌落河濱公園內深約200公分的溝渠內而受傷，雖經治療仍不良於行，她因此向台北市政府工務局水利工程處請求國家賠償。台北地院認為，河濱公園的護欄沒有適時檢查、修護而釀禍，判准鍾女醫療費、看護費等共93萬685元。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-08 11:31:18｜2022-02-08 11:31:45
鍾女說，她於2017年5月6日下午4時許行經木柵河濱公園堤內水防道路時，以右手碰觸水防道路旁的不鏽鋼護欄，護欄竟鬆脫翻倒，導致她摔落溝渠、撞擊溝壁再跌落溝底，受有腦震盪、頸椎挫傷移位等傷害。
鍾女主張，水利處有修繕養護義務，但護欄設置已達26年以上，螺絲鏽蝕；案發後，水利處將70公分高的護欄改成120公分，可見水利處就管理、設置護欄均有欠缺，求償醫療費、看護費、營養品費用、勞動力減損等共396萬餘元。
水利處抗辯主張，河川巡防隊均定期以目視、手搖方式檢視護欄功能，意外發生前均無異狀，否認管理、設置疏失；設置護欄目的僅在區隔水防道路及溝渠、警示人車，鍾女蓄意沿溝渠邊緣行走或以外力推拉護欄，不當使用護欄，否認賠償責任。
台北地院認為，溝渠深達200公分、寬約230公分，與水防道路落差極大、坡度陡，因此，設置護欄除標示道路和溝渠的界線，並警示人車避免掉落外，也應具有一定的支撐、拮抗力；經勘驗，該護欄底座有一處螺絲鏽蝕，且鏽蝕處就是護欄與底座斷裂之處，可認定護欄因鏽蝕而無法承受外力致斷裂，水利處在管理上確實有所過失。