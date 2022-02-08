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彭帥鬧劇落幕？外媒：中國「被」失蹤率上升、劇本都雷同

▲中國網球女將彭帥透過法媒宣布要退休的消息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國網球女將彭帥透過法媒宣布要退休的消息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-08 11:36:15

中國網球女將彭帥，先前因在微博上爆料與中國國務院前副總理張高麗的性醜聞，就此從大眾眼前消失，7日更有法媒刊登彭帥專訪報導，宣布她決定退休的消息，並聲稱從未指控被任何人性侵。有外媒整理了近年中國的「被」失蹤事件，指出就算個別事件內情不一，但基本上都遵循著差不多的劇本在發展。

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彭帥最早有關性醜聞的貼文及相關新聞頁面，在中國境內很快就被屏蔽或刪除，而彭帥本人至少有3週處於音訊全無的狀態，雖然後來終於露臉，表達自己很安全、很自由，也未曾指控被人性侵，但外界對彭帥消失後又現身的說法始終存疑。根據《美聯社》報導，中國國家主席習近平主政以來，中國的「被」失蹤事件似乎有上升趨勢，而且基本上是遵循同一個模式在發展，並舉了幾位近年在中國被消失的案例佐證。

首先是阿里巴巴創辦人馬雲，他在2020年10月公開批評中國的金融監管體制後，突然從公眾視線中消失，幾天之後，當局就下令阿里旗下的螞蟻集團，暫停在香港和上海進行首次公開上市。當時社群媒體上流傳許多馬雲被拘禁的傳言，儘管馬雲的友人聲稱他只是希望保持低調。事件發生後，平常喜歡公開高談闊論的馬雲就很少露面，確切的下落和狀況外界不得而知。

▲雖然臉上掛著笑容，但馬雲似乎消瘦不少，人也顯得比之前蒼老。（圖／翻攝自微博）
▲消失好一段時間後終於再露面的馬雲，似乎消瘦不少，人也顯得比之前蒼老。（圖／翻攝自微博）
報導所舉的第2個例子則是藝人范冰冰。這位在中國甚至國際都頗具知名度的女演員，在2018年時突然失蹤了約4個月，等她再次露面時，就為自己逃稅一事公開致歉。范冰冰的案子看似與政治無關，但也是在習近平的反腐運動時期發生的。

至於第3個案例則是曾任中國公安部副部長以及國際刑警組織主席的孟宏偉，他在2018年返回中國後突然失蹤，當局宣稱孟宏偉因受賄和其他罪嫌而接受調查，他最後被開除黨籍和公職，並被判刑入獄。

最後還有知名異議人士、曾獲諾貝爾和平獎的劉曉波，他在2008年因為參與起草呼籲中國人參與公民運動的《零八憲章》而被捕，之後一段時間，外界對他的下落都不清楚；後來劉曉波被以顛覆國家政權罪嫌起訴並判刑11年，並因癌症於2017年病逝。

13日病世的諾貝爾和平獎得主劉曉波，傳出遺體已火化。（圖／達志影像／美聯社）
▲已故諾貝爾和平獎得主劉曉波。（圖／達志影像／美聯社）
除了前述這些知名人物，《美聯社》還在報導中指出，在中國，新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人士，也曾在當局反對極端主義、分離主義和恐怖主義的運動中被失蹤，大約有100萬人被關押在形同監獄的再教育營中，而當局卻把這些設施稱為「去極端化基地」和「職業訓練中心」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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