賣不賣福島食品？家樂福、愛買觀望 全聯視民眾需求決定
行政院今（8）日上午舉行「日本食品輸入管制措施」的記者會，正式宣布未來台灣將對日本福島周邊食品解禁，行政院發言人羅秉成表示，以替國人健康把關的前提下，決定合理調整對日本長達11年來的管制措施，向國人報告正式且慎重提出務實可行配套，依照《食安法》第4條法律授權，並且在今天進行相關預告程序。對於未來是否會引進福島的特產，甚至舉辦相關福島食品活動或特賣，量販業者目前普遍態度保守，包括家樂福、愛買都不願把話說死，全聯則說會依照政府食安規範，如果民眾沒有需求就不會特別引進。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-08 13:24:46
量販業龍頭家樂福回應《NOWnews今日新聞》查證時指出：「關於福島產品，我們會配合政府法令規範，提供消費者安心的產品。」不只家樂福態度保守，另一間量販店愛買也說：「愛買量販尊重市場機制及消費者意願，遵守法規為消費者把關商品。」
對於福島食品進口，目前量販業者皆未把話說死，但態度審慎，都表示會在符合法規的狀況下，把關、提供安心的產品。
至於本土超市龍頭全聯福利中心則強調，全聯販售商品以本土品牌為主，目前日本商品主要為日本生活良好系列為主，包含休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等。未來是否引進販售福島商品，全聯會依據政府食安規範，並以消費者需求為考量，「如民眾目前沒有需求就不會特別引進。」