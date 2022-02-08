COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

日食品輸入對台農民有影響？陳吉仲釋疑說明

▲農委會主委陳吉仲表示，我國對日本雖是貿易逆差，但若看去年日本大舉進口台灣農產品，金額其實遠大於這次開放日本食品進口的金額。（圖／行政院提供）
▲農委會主委陳吉仲表示，我國對日本雖是貿易逆差，但若看去年日本大舉進口台灣農產品，金額其實遠大於這次開放日本食品進口的金額。（圖／行政院提供）

記者許家禎/台北報導

2022-02-08 11:59:59｜2022-02-08 13:08:31

福島食品要不要開放？開放的程度如何引發各界議論。行政院今（8）日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院表示會針對風險品項要求提供雙證，在邊境也會逐批檢驗。至於會不會影響台灣農民生計？農委會主委陳吉仲表示，我國對日本雖是貿易逆差，但若看去年日本大舉進口台灣農產品，金額其實遠大於這次的開放金額，強調台日要維持緊密的經貿關係，對農業絕對有正面助益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院今（8）日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，要回歸科學檢驗，未來日本食品各項管制措施包括，把「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」；針對具風險品項，會要求提供雙證，包括輻射證明＋產地證明；對於福島等五縣食品於邊境將逐批檢驗。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，雖現在要改為「禁止特定風險品項進口」，但菇類、漉油菜、野生鳥獸肉三項仍禁止進口。且針對宮城、岩手、山梨、靜岡產地的菇類，以及宮城、岩手產的水產品，還有靜岡茶類以及宮城、埼玉縣、東京都的乳製品與嬰幼兒食品仍要輻射證明＋產地證明雙證。

而媒體提問，未來放寬日本食品各項管制措施，是否影響台灣農民？為此，農委會主委陳吉仲表示，台灣跟日本在農產貿易上，台灣是逆差，台灣一年出口將近7億美元農產品到日本，日本是台灣第三大出口國，尤其是最近芒果、鳳梨、毛豆等，跟台灣農民息息相關。而台灣從日本進口的農產品，一年約10億美元，品項以牛肉或清酒等酒類為大宗，若扣除這些，實際上進口的沒有想像的那麼多。

陳吉仲表示，農委會有評估，即使開放福島五縣九大類食品中有八項是農產品，但最多一年大約增加0.7億美元，不到20億台幣。尤其去（2021）年日本跟我國購買超過1萬8千公噸的鳳梨，今年的訂單更已經超過3萬公噸，3萬公噸的鳳梨賣到日本，就遠超過這次開放的金額，因此實際上台灣跟日本若能有更緊密的經貿關係，對農業絕對是正面的。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀