日食品輸入對台農民有影響？陳吉仲釋疑說明

福島食品要不要開放？開放的程度如何引發各界議論。行政院今（8）日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院表示會針對風險品項要求提供雙證，在邊境也會逐批檢驗。至於會不會影響台灣農民生計？農委會主委陳吉仲表示，我國對日本雖是貿易逆差，但若看去年日本大舉進口台灣農產品，金額其實遠大於這次的開放金額，強調台日要維持緊密的經貿關係，對農業絕對有正面助益。
記者許家禎/台北報導
2022-02-08 11:59:59｜2022-02-08 13:08:31
行政院今（8）日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，要回歸科學檢驗，未來日本食品各項管制措施包括，把「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」；針對具風險品項，會要求提供雙證，包括輻射證明＋產地證明；對於福島等五縣食品於邊境將逐批檢驗。
衛福部食藥署長吳秀梅表示，雖現在要改為「禁止特定風險品項進口」，但菇類、漉油菜、野生鳥獸肉三項仍禁止進口。且針對宮城、岩手、山梨、靜岡產地的菇類，以及宮城、岩手產的水產品，還有靜岡茶類以及宮城、埼玉縣、東京都的乳製品與嬰幼兒食品仍要輻射證明＋產地證明雙證。
而媒體提問，未來放寬日本食品各項管制措施，是否影響台灣農民？為此，農委會主委陳吉仲表示，台灣跟日本在農產貿易上，台灣是逆差，台灣一年出口將近7億美元農產品到日本，日本是台灣第三大出口國，尤其是最近芒果、鳳梨、毛豆等，跟台灣農民息息相關。而台灣從日本進口的農產品，一年約10億美元，品項以牛肉或清酒等酒類為大宗，若扣除這些，實際上進口的沒有想像的那麼多。
陳吉仲表示，農委會有評估，即使開放福島五縣九大類食品中有八項是農產品，但最多一年大約增加0.7億美元，不到20億台幣。尤其去（2021）年日本跟我國購買超過1萬8千公噸的鳳梨，今年的訂單更已經超過3萬公噸，3萬公噸的鳳梨賣到日本，就遠超過這次開放的金額，因此實際上台灣跟日本若能有更緊密的經貿關係，對農業絕對是正面的。