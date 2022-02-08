福島食品解禁後賣不賣？日系百貨多觀望「等配套再說」
自從11年前日本發生311東北大地震後，受到福島核災影響，台灣在同年3月25日，以公告方式禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口。而行政院今（8）日宣佈，將以3原則、3配套方式開放福島食品進口。對此，《NOWnews今日新聞》向過去時常舉辦日本物產展、販售日本產品的百貨業者了解引進意願，目前多數業者仍觀望中，新光三越表示：「因政府今日甫公布，將先行了解相關具體方案與配套措施。」
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-08 13:50:02｜2022-02-08 14:35:36
長達11年管制的福食即將解禁，行政院宣布將以3原則、3配套方式開放進口，也進一步說明五縣食品將100％逐批檢驗，尤其野生鳥獸肉、菇類將禁止輸入；福島五縣開放的食品都必須要檢具輻射檢驗證明及產地證明；而特定地區的水產品、茶葉、乳製品、嬰幼兒食品等品項則都要具備雙證明等。
國人向來對日本製造的物品、來自日本的美食，有一定程度的喜好，過去不少百貨公司業者也時常舉辦日本物產展，販售當地美食和知名伴手禮，甚至將傳統文化引入與民眾同樂，尤其在疫情肆虐、無法出國親自品嚐及採買的情況下，更受到不少消費者歡迎。
對於開放福食進口的政策，百貨業者是否樂觀跟進？知名日系百貨低調回覆，過去較常操作如京都、北海道等大方向地區類型的活動，沒有執行過東北地方的相關販售；加上政府目前該政策好像也還沒相當明朗，將不特別先有回應。而新光三越則表示「因政府今日甫公布，將先行了解相關具體方案與配套措施」。
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