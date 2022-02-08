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建議羅智強選桃園　高市藍議員力薦「她」選高雄

▲高雄市議員邱于軒（左）力薦羅智強（右）參戰勝算更大的桃園市，而在高雄她則推薦高金素梅（中）。（圖／邱于軒提供）
▲高雄市議員邱于軒（左）力薦羅智強（右）參戰勝算更大的桃園市，而在高雄她則推薦高金素梅（中）。（圖／邱于軒提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-08 12:11:50｜2022-02-08 12:19:22

搶占各縣市百里侯，藍營對要派誰出戰高雄市長的人選依然是問號，高雄市議員邱于軒認為，很多人期待羅智強到高雄參選，身為「強哥粉」的她當然也很認同，只是，若從高雄的政治現實來看，她有不同的看法，她更贊成羅智強參戰勝算更大的桃園市，而在高雄，國民黨必須結合更多中間力量，所以她要向國民黨主席朱立倫推薦一位更適合的參選人，就是立委高金素梅。

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邱于軒認為，羅智強源源不絕的正藍戰鬥力，的確能鼓舞高雄沉悶已久的藍營基層，但選舉是殘酷的，要能戰更要能贏，羅智強能戰也敢戰，但在高雄，基本盤綠遠大於藍的政治現實，光靠藍營的選票是不會贏的，所以，與其派羅智強來高雄，她更贊成羅智強參戰勝算更大的桃園市，為藍軍搶回桃園灘頭堡。

而在高雄，國民黨必須結合更多中間力量，才有一點微薄機會，能撼動高雄的現狀，所以，她要向朱立倫推薦一位更適合的參選人高金素梅，邱于軒說，高金是無黨籍，一直以來的形象是堅定、言所當言，但又對弱勢和原民展現溫暖柔情，剛柔並濟的特質，相信可以開拓到藍營外的中間選民，希望朱立倫能成功說服高金征戰高雄，共同合作，共同打拚，于合體看板也已經準備好了，真的很希望「高」雄「金」正好（真正好）。

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