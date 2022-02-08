新春獻禮 台灣燈會空中主燈1500台無人機超越東奧開幕式
沒看過1500台無人機從東京奧運開幕會場閃耀地球沒關係，明(9)日晚間「2022臺灣燈會在高雄」再獻上一大新春驚喜，以1500台無人機創作出今年臺灣最有故事的飛行主燈！高雄市市長陳其邁宣布空中主燈「聚光台灣-虎星高照」明(9)日晚間9點45分於愛河灣上空首演試飛，陳其邁表示，若過年期間感受過光啟愛河灣、大港虎橋的震撼，「聚光台灣 虎星高照」只會讓大家更驚豔。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-08 13:19:39
「沒錯！就是東奧那顆」史哲也強調，不僅除了重現東奧地球外，屬於高雄燈會特別版的比東奧開幕旋轉地球還增加了35公尺，旋轉垂直高度達174公尺，還要更大顆，並揉合了臺灣的民俗信仰、歷史地理、海洋意象、文化科技、運動生活等元素，以「最台灣、更國際」為敘事目標，在夜空中說臺灣的故事，向世界傳遞臺灣的驕傲和高雄的精神，邀請民眾到現場享受一場視覺與聽覺的饗宴。
高雄市政府繼「2021跨百光年」獲得熱烈迴響後，「2022臺灣燈會在高雄」最大亮點即是以1500台無人機完成較東京奧運開幕版直徑增加35米之特別版巨大旋轉地球，且飛行高度距離與高雄流行音樂中心相近，其大尺度、近距離的飛行演出，相信會讓現場民眾留下難忘的印象，並為無人機展演再創經典畫面。
史哲指出，無人機由跨百光年團隊馮建彰（二馬）領軍「FREES」，與柯智豪、丁度嵐（Baboo）費時半年策劃，透過1500台無人機完成罕見完整且細膩的動畫內容，近9成皆為3D立體動態圖形。
史哲指出，明天晚間9點45分再次於愛河灣試飛，呼籲遊客登入「台灣燈會防疫平台」，取得專屬「燈會碼」並選購「五行暢遊碼」，兼顧防疫社交距離、全程配戴口罩欣賞展演，高市府FB及YouTube頻道將進行線上直播。
高市府也提醒民眾，為確保飛行安全，實際演出時間可能因當日天候情形延後或取消。另因其動畫之大且為3D動畫設計，距離過近反而無法看到全貌，最佳觀賞距離遍布整個愛河灣，民眾可兼顧防疫的社交距離、全程配戴口罩，於愛河灣周邊空曠處皆可欣賞到精采的無人機展演。