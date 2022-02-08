心想事成！中年男想換車 開工前刮中200萬加BMW休旅車
台灣彩券新春限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」，至今頭獎2000萬元已被刮出2個，二獎200萬元加BMW休旅車也被刮出5個，其中彰化縣和美鎮就有1名中年男子在投注站看到人潮絡繹不絕，大家都在搶購「2000萬超級紅包」刮刮樂，心想近期也想換一台車子，便買了1張試手氣，沒想到讓他幸運刮中200萬元+BMW休旅車，簡直是心想事成。
記者顏真真/台北報導
2022-02-08 12:44:33
新春限量「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車及650個100萬元，根據台灣彩券公司統計至2月7日止，已被刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、298個100萬元。
位在彰化縣和美鎮的「立富彩券商行」就在春節連假最後一天，刮出「2000萬超級紅包」二獎200萬元+BMW休旅車一台。根據台灣彩券公司轉述，中獎人是年約50多歲中年男子，在投注站看到人潮絡繹不絕，大家都在搶購「2000萬超級紅包」刮刮樂，心想近期也想換一台車子，便躍躍欲試買一張「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到一刮就幸運中200萬元+BMW休旅車，結果真的心想事成。
彩券行吳先生則開心的表示，平常都會去福德宮祈求土地公讓彩券行生意興隆，沒想到土地公這次幫助客人實現刮出大獎的願望，真是有拜有保庇。