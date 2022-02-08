疫情影響　台南鹽水蜂炮將縮小規模舉辦

鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，每年吸引觀光客人數十萬計，今年因為疫情影響，活動規模縮減，今年也將提供線上直播的服務，讓不能到現場的民眾，還是可以透過網路的收視，看到現場精彩的蜂炮施放。
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台南市政府表示，今年鹽水蜂炮雖然縮小規模，但仍然很精彩，今年也將提供線上直播的服務，讓不能到現場的民眾，還是可以透過網路的收視，看到現場精彩的蜂炮施放，另外，月津港燈節也照常舉辦，也歡迎大家來看動態的蜂炮，欣賞靜態的燈節。
民政局指出，今年鹽水蜂炮因疫情影響，只保留大型炮城定點施放，其他繞境體驗活動則取消，蜂炮活動工作人員須施打2劑以上COVID 19疫苗；未施打者由鹽水區公所彙整名冊送衛生所安排施打，截至1月28日已完成60人次施打，後續視需求再做安排。
今年在蜂炮施放的部分縮小規模，請家戶減少綁炮數量、取消繞境，各寺廟神轎陣頭不參加，僅由武廟神轎分4路線收炮，並置GPS追蹤定位，蜂炮也採定點施放，由鹽水武廟擇日與各宮廟確認施放位置，截至1月28日有15間，廟宇及鹽水國中計16處。
此外，各施放定點及每座炮城上方設置實聯制QRcode，並列入消防安檢，鹽水國中主炮城貴賓座由5座縮減為1座，約容納250人，動線管制不開放犁炮，並請里長廣播於2月5日前民眾或公廟向武廟登記炮城數量，同步提供給消防局及清潔隊，鹽水區圖書館、鹽水國小及衛生所也將設置醫護站，並由警察局維持交通管制，屆時將由交通局公告時間。