疫情影響　台南鹽水蜂炮將縮小規模舉辦

鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，每年吸引觀光客人數十萬計，今年因為疫情影響，活動規模縮減，今年也將提供線上直播的服務，讓不能到現場的民眾，還是可以透過網路的收視，看到現場精彩的蜂炮施放。





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